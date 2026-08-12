Pedofilijos skandalo įkarštyje – Andriaus Tapino kirčiai arkivyskupui

Arkivyskupas Gintaras Grušas išsakė Bažnyčios poziciją. Jame – kvietimas melstis „ne tik už šiuos tiriamus atvejus, bet ir už visus tokius atvejus Lietuvoje bei visame pasaulyje: už aukas, už atgailą ir atsivertimą tų, kurie padarė tokius nusikaltimus; už kunigus, kad jų tarnystė Bažnyčioje visada neštų Dievo artumą“.
Tokie žodžiai paragino Andrių Tapiną netylėti apie situaciją. Socialiniame tinkle „Facebook“ jis rėžė, ką galvoja apie tokį arkivyskupo pasisakymą.
„Melskimės – tokį sprendimą siūlo arkivyskupas Gintaras Grušas, Bažnyčiai susidūrus su turbūt didžiausia kunigų pedofilijos byla Lietuvos. Kunigas šešiose skirtingose vietovėse daugiau kaip 20 metų įtariamas atlikęs 34 seksualinius nusikaltimus. Teisiamas ir dar vienas kunigas.
Melskimės ir gal viskas nusinulins. Niekas nieko nežinojo, Bažnyčia negavo jokių signalų – aiškina prieš kameras atsistoję dvasiški tėveliai.
Žinoma, kur gi ne – jeigu Delfi šaltiniai tikslūs, parapijos mažytės, Lietuvos miesteliuose ir kaimuose, kur visi vieni kitus pažįsta ir niekas nepraslysta niekas pro akis ir ausis. Bet Bažnyčia 20 metų nežinojo, kad kunigėlis riebaluotas akutes į vaikus blizgina ne iš Kristaus meilės.
Tikrai taip ir būna.
Šitoje institucijoje viskas taip perpuvę, kad niekas nebeveikia. Nebeliko jokių savikontrolės mechanizmų. Daro kas ką nori, vieni 20 metų zulinasi į vaikus, antri juos dengia, Vilniaus rajonas gina nuteisto pedofilo teisę likti garbės piliečiu ir nekeičia jo vardu pavadintų gatvių, treti iš sakyklų skelbia už ką balsuoti, ketvirti paskutiniais žodžiais keikia pilietinius protestus, penkti itin sėkmingai naudojasi Bažnyčios galimybe veikti kaip UAB‘ui, bet nemokėti jokių mokesčių.
Bet būkime budrūs – kviečia arkivyskupas Grušas, mėgindamas nereaguoti, kiek daug Lietuvos kunigų taip nutolo nuo tikrojo tikėjimo, kad net nesimato.
Būkim atviri, ne prekijus dabar iš Bažnyčios varytų Kristus, o sutanotus ganytojus“, – rašė Andrius Tapinas.
Kaip antradienį pranešė prokuratūra, Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs dvasininkas kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Byloje yra 11 nukentėjusiųjų, jų amžius svyruoja nuo 12 iki 18 metų.
Ši byla yra susijusi su kita baudžiamąja byla, kuri teismui buvo perduota šių metų birželio pabaigoje. Joje kaltinimai pateikti kitam kunigui – Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs dvasininkas kaltinamas dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais.
Nors Generalinė prokuratūra ir Vilniaus arkivyskupija atsisako įvardyti, kas yra šie asmenys, naujienų portalo „Delfi“ žiniomis, šiais nusikaltimais kaltinami kunigai – 56-erių Tadas Švedavičius ir 51-erių Ryšardas Peciunas.
(be temos)