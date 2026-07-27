Perspėjimai apie Rusiją ima veikti priešingai

Jau kelias savaites skamba perspėjimai, kad Rusija gali mėginti išbandyti NATO vienybę.
„Pirmiausia turime neužsiliūliuoti vasariškomis nuotaikomis ir negalvoti, kad karas vyksta kažkur toli nuo Lietuvos“, – sakė prezidentas Gitanas Nausėda.
Perspėjama, kad Vladimiras Putinas gali ruoštis provokacijoms Lenkijoje ir Baltijos šalyse. Apie tai kalba aukščiausi šalies vadovai ir ministrai.
„Tai galėtų būti ne plataus masto, bet vis dėlto tikslingos kinetinio pobūdžio operacijos, kurios, labai tikėtina, gali būti nukreiptos į kritinės infrastruktūros objektus“, – BNS kalbėjo G. Nausėda.
Pranešama, kad beveik visą vasarą kariuomenė padės saugoti objektus, į kuriuos Rusija galėtų taikytis pirmiausia. Tarp jų – suskystintųjų gamtinių dujų terminalas, svarbios elektros jungtys ir Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė.
„Papildomai sustiprintas patruliavimas ir teritorijų apsauga, prevenciškai užtikrinant, kad asmenys, kuriems ten nederėtų patekti, ir nepatektų“, – aiškino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
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Neatmetama, kad Rusija provokacijoms gali panaudoti iš ukrainiečių perimtus dronus. Prieš porą metų konstatuota, kad kritiškai svarbiems energetikos objektams trūksta tinkamos apsaugos, pirmiausia – nuo dronų. Apsauga iš savo lėšų rūpinasi pačios energetikos įmonės.
„Progresas yra, tik nenorėčiau tikslinti, kur ir koks“, – teigė R. Kaunas.
Panašus fonas Lietuvoje tvyro jau ketverius metus.
„Jeigu būtų labai aiški data, galbūt ir sprendimai būtų kitokie“, – svarstė R. Kaunas.
Viena vertus, kalbama apie sustiprintą apsaugą ir pasirengimą galimoms provokacijoms.
„Visuomenė turi išlikti rami ir budri, taip pat pasižiūrėti, kur yra artimiausios priedangos, kad prireikus galėtų tinkamai reaguoti“, – kalbėjo R. Kaunas.
Kita vertus, gyventojai raminami, kad grėsmės lygis nepasikeitė.
„Grėsmių lygis Lietuvoje nėra pakitęs, tai reiškia, kad jis nėra pablogėjęs“, – sakė R. Kaunas.
Todėl gyventojai jaučiasi sutrikę.
„Šiaip neramu. Kartą naktį praskrido du naikintuvai, tai net „ChatGPT“ klausiau, kas čia atsitiko. Nuramino, kad būtų atsiųsti perspėjimai į telefoną, bet vis tiek nemalonu, paskui neužmiegi“, – pasakojo moteris.
„Perspėjimų turi būti, bet ne tiek daug, kad, kur tik pažiūrėsi per televiziją, visur būtų vien perspėjimai“, – piktinosi senjoras.
„Žinokite, gąsdina. Dabar gyventi labai neramu“, – kalbėjo pašnekovė.
„Išlaikykime ramybę ir susitelkimą, kliaukimės valstybės institucijų pranešimais, o ne spekuliacijomis“, – ragino premjeras Mindaugas Sinkevičius.
Perspėjimais siekiama didinti gyventojų budrumą. Tačiau panašu, kad ilgą laiką tai darant rezultatas gali būti ir priešingas.
„Džiaukitės vasara, juk taip gražu. Tos provokacijos jau, žinote, atsibodo“, – sakė gyventoja.
Dalies žmonių tokie perspėjimai apskritai nebejaudina.
„Aišku, kad apie tai kalbama per daug. Tai nesveika. Gal dėl to viskas taip ir yra“, – svarstė vyras.
„Nieko čia nebus, aplinkui NATO. Tie amerikiečiai padės ar nepadės, bet Lietuvą vis tiek užstos“, – tikino senjoras.
„Kartais tų gąsdinimų būna per daug. Paskui pripranti ir nebereaguoji“, – teigė moteris.
Prezidento vyriausiasis patarėjas aiškina, kad tikslo bauginti visuomenę nėra.
„Perduodame šią informaciją visuomenei, kad ji žinotų ir kad tai nebūtų staigmena, jeigu kas nors įvyktų. Tačiau tikrai nėra taip, kad tai neišvengiama. Darome viską, kad tokių dalykų nebūtų“, – Žinių radijui aiškino prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis.
Viešas aukščiausių šalies vadovų kalbėjimas, kad Rusijos planai NATO valstybėms yra žinomi, priešišką valstybę veikia prevenciškai. Tačiau būtina galvoti ir apie tai, kaip tokie perspėjimai veikia Lietuvos gyventojus.
„Svarbu nepamiršti tikslo. Visuomenė turi būti informuota tiek, kad nejaustų nei nuovargio, nei pernelyg didelio ir nereikalingo streso. Čia turėtume mokytis iš Suomijos, kur visuomenės pasirengimas galimiems iššūkiams yra valstybės programa“, – teigė Ukrainoje esantis politologas Alvydas Medalinskas.
Krašto apsaugos ministro teigimu, duomenų, kad Rusija telktų kariuomenę prie Baltijos šalių sienų, nėra.
(be temos)
(be temos)
(be temos)