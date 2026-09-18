Petras Gražulis: vaiko teisių specialistai buvo kategoriški

Portalas jau rašė, kad Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistai paėmė palangiškės Birutės Navickaitės ir politiko P. Gražulio dukrą. Buvo teigta, kad vaikas atsidūrė pas globėjus.
Politikas penktadienio rytą susitiko su vaiko teisių gynėjais. „Viskas pavyko, susitvarkėm. Važiuoju su dukra dabar. Ji su manim gyvens, nes vaiko teisės pasakė – arba su manim, arba globėjams. Tai pasakiau, kad su manim. Tai dabar esam kartu mašinoj, ji girdi, ką kalbam“, – portalui kauno.diena.lt teigė politikas.
Paklausus apie mergaitės būklę, P. Gražulis nedaugžodžiavo: „Manau, kad mergaitė palyginti gerai jaučiasi. Yra kaip yra, būtų geriau, kad tokios situacijos nebūtų buvę. Dar bandžiau įtikinti vaiko teises, kad gal pasitaisys (mergaitės mama, aut.past), bet vaiko teisės buvo kategoriškos ir pasakė – jei tu neimi, tai atiduodam globėjams.“
Po politiko apsilankymo tarnyboje socialiniuose tinkluose pasisakė ir vaiko motina.
„Vaikų teisės atidavė tėvui vaiką manęs net neapsiklausę. Klausiu, kodėl atidavė be mano apklausos, tai nė nereagavo į klausimą. Sako, su tėvu dukra saugi dabar, o sakau – su manim nesaugi? Neatsako. Pila į vienus vartus, nebendradarbiauja. Pasijutau maždaug „eik n*“ lygyje“, – penktadienį feisbuke rašė B. Navickaitė.
Kaip jau rašyta, B. Navickaitė dėl nemalonios situacijos pasisakė socialiniuose tinkluose ir trečiadienį.
„Šiandien mano vaikas buvo išvežtas iš blaivaus žmogaus, aš supakuota, prasėdėjau dvi valandas policijoje, vaikų teisės turbūt paims dukrą, nes mama išėjo. Šiandien už jos priežiūrą sumokėjau 200 eurų, bet policija nuvyko pas auklės vyrą ir ją išvilko iš blaivų namų“, – feisbuke rašė B. Navickaitė.
Ji teigė, kad su drauge, vaiko aukle, buvo išėjusi atsipalaiduoti, išgerti alkoholio, tačiau, kaip pasakojo, vaiko su ja nebuvo, atžala laiką leido auklės buvusio vyro namuose.
Moteriai nustatytas 2,4 promilės girtumas.
B. Navickaitė tikino, kad prie vaiko paėmimo galėjo prisidėti mokykla – mergaitė kartais atsisako eiti į pamokas.
„Kiekviena situacija yra individuali, todėl vaiko teisių gynėjams kiekvienu atveju svarbu įvertinti visas aplinkybes, siekiant išsiaiškinti, kaip užtikrinami vaiko interesai. Gavę pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą, vaiko teisių gynėjai vyksta į vaiko buvimo vietą ir vertina situaciją – kas rūpinasi vaiku, ar jo gyvenamoji aplinka atitinka poreikius, ar užtikrinamas jo saugumas, išklauso vaiko, jei jis pagal savo amžių gali ją išreikšti, tėvų nuomones dėl šeimoje susiklosčiusios situacijos. Ne išimtis ir šis atvejis. Gavę informaciją apie galimai pažeidžiamas vaiko teises vaiko teisių gynėjai nedelsdami reagavo – vyko į šeimos gyvenamąją vietą, aiškinosi pranešimo aplinkybes, siekė pabendrauti su vaiku ir jo mama. Telefonu pabendravo su vaiko tėvu. Atsižvelgiant į tuo metu buvusias aplinkybes ir siekiant užtikrinti vaiko saugumą bei būtiniausius jo poreikius, vaikui buvo užtikrinta saugi aplinka“, – anksčiau, penktadienio rytą, portalui kauno.diena.lt teigė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyresnioji patarėja Agnė Meškienė.
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