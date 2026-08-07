Po audros prabilo labiausiai nukentėjusių savivaldybių merai: nelaukite, kreipkitės į savo seniūniją

Varėnos rajone nuvirto šimtai medžių, vienas apgadino namo stogą
„Kiekvienoje situacijoje reikia ieškoti pozityvo – tai pozityvas tame, kad nė vienas žmogus nėra nukentėjęs, bet turtas yra apgadintas. Ant vieno namo Kasčiūnų kaime yra užvirtęs medis, bet žmonės nenukentėjo. Savivaldybės pajėgos padės nuimti medį, toliau žmonės turės susitvarkyti. Stogas yra apgadintas, bet turtas yra draustas“, – Eltai penktadienį pasakojo Varėnos rajono savivaldybės vicemeras Alvydas Verbickas.
Pasak jo, vėjas vertė ne tik medžius, bet ir elektros stulpus.
„Nemažai gyventojų yra be elektros, dabar dirba 44 ESO brigados iš visos Lietuvos su mūsų ugniagesiais. Mes padedame privažiuoti prie vietų, kurias reikia pasiekti avarinėms tarnyboms. Beveik visi keliai jau pravažiuojami, išskyrus vieną kelią – Kasčiūnų. Labiausiai nukentėjo dvi gyvenvietės – Puvočių kaimas ir Kasčiūnų. Bandėme skaičiuoti, ugniagesiai skaičiavo nuverstus medžius. Pasiekus 120 medžių, nusimušė nuo skaičiaus“, – Eltai sakė vicemeras.
Anksčiau Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbė, kad ties Norulių kaimu maždaug dviejų kilometrų kelio atkarpą užvertė medžiai. Eismas šioje vietoje buvo labai apsunkintas, o kai kur – visiškai neįmanomas.
Nuo pirmųjų pranešimų į įvykio vietą skubėjo Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos komandos. Medžiai šalinti iš abiejų užverstos kelio atkarpos galų. Į pagalbą vyko Marcinkonių ir Perlojos ugniagesių komandos, dirbo policijos pareigūnai, Marcinkonių ūkininkai su savo technika, vietos gyventojai ir sustoję vairuotojai. Papildomos pagalbos paprašyta ir iš Alytaus rajono Makniūnų ugniagesių komandos.
„Per daugelį metų yra tekę matyti ne vieną škvalą, tačiau tokio intensyvaus laikotarpio seniai neprisimenu. Audros kartojasi viena po kitos – vos spėjame pašalinti vienos padarinius, prasideda kita“, – ketvirtadienį teigė Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos vadovas Ramūnas Navickas.
ELTA primena, kad siautusi audra Varėnos rajone, Kasčiūnų kaime, suniokojo ir partizano Juozo Jakavonio-Tigro sodybą.
Apie nelaimę socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė partizano dukra, Seimo narė Angelė Jakavonytė. Pasak jos, prie partizanų vadų vadavietės neliko nė vieno medžio, net apie 200 metų sodyboje augęs ąžuolas nulaužtas. Nukentėjo ir stogai, vienas automobilis, obelys.
Lazdijų rajone medžiai krito ant pastatų, kelių, bet žmonių sužeidimų išvengta
Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė teigė, kad ketvirtadienį kilusi audra padarė turtinių nuotolių, mat nuo stipraus vėjo lūžę medžiai krito ant pastatų, dalis žmonių liko be elektros.
„Intensyvus rytas, vertiname audros padarinius. (...) Audra praūžė ir lietė dvi Lazdijų rajono seniūnijas – Kapčiamiesčio ir Veisiejų. Padariniai matomi akivaizdūs, tačiau, mano turimais duomenimis, pavyko išvengti žmonių sužeidimų, žūčių, netekčių“, – Eltai penktadienį pasakojo A. Miškinienė.
Anot jos, stipraus vėjo išlaužti medžiai krito ir ant kelių, ir ant pastatų.
„Audros padariniai yra turtiniai – išlaužyti medžiai, medžiai užkritę ant kelių ir trukdantys eismui, nutraukti elektros laidai, medžiai užgriuvę ant keturių pastatų, sodybos nukentėjo“, – dėstė Lazdijų rajono merė.
Pasak A. Miškinienės, dalis audros nulaužtų medžių jau pašalinta ketvirtadienį, tačiau audros padarinių šalinimo darbai tęsiami ir penktadienį.
„Seniūnijos, seniūnijų darbuotojai, seniūnai, pasitelkę ir ūkininkus, ir žmones kitus, turinčius techniką, stengiasi šalinti audros padarinius – šalina medžius nuo važiuojamosios kelio dalies“, – sakė merė.
A. Miškinienė tikino, kad savivaldybė, esant reikalui, stengsis padėti gyventojams padengti patirtus nuostolius.
„Aiškinsimės, kiek gyvenamųjų namų ar ūkinių pastatų nukentėjo. Aiškinsimės, ar jie žmonių buvo drausti ar nedrausti. Jeigu nedrausti, jei bus galimybių prisidėti savivaldybei (padengiant nuostolius – ELTA) pasitelkiant mero fondą ar kitus finansavimo šaltinius, (...) tai padėsime, stengsimės“, – dėstė ji.
Merė teigė, kad kol kas dėl audros padarinių skelbti ekstremaliosios situacijos nėra pagrindo.
„Kol kas, pagal tokią informaciją, kokią turiu, tokios būtinybės skelbti neturiu, neplanuojame“, – tvirtino A. Miškinienė.
Druskininkų savivaldybėje valomi pravažiavimai ir praėjimai
Savo ruožtu Druskininkų meras Ričardas Malinauskas kreipėsi į gyventojus su pažadu suteikti pagalbą.
„Praūžusios audros padarinius jau šaliname, bet pirmiausia klausiu: kam reikia kokios pagalbos?
Jeigu nukentėjo jūsų turtas, užverstas privažiavimas ar susidūrėte su kita problema – nelaukite, kreipkitės į savo seniūnijas. Viečiūnų seniūno tel. numeris +37068749038, Leipalingio seniūno +37068740179. Dėl patirtos žalos ir nuostolių atlyginimo taip pat kreipkitės į seniūnus bei savivaldybės parengties pareigūną tel. +37068637062.
Kiekvieną situaciją vertinsime ir operatyviai spręsime“, – feisbuke rašė meras.
Anot jo, šiuo metu Leipalingio seniūnijoje valomi pravažiavimai ir praėjimai, Viečiūnų seniūnijoje elektros dar neturintys gyventojai aprūpinti generatoriais.
Primename, kaip po audros atrodė Leipalingio seniūnija.
Veršių kaimas šalia Leipalingio, Druskininkų savivaldybė / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas
„Noriu padėkoti visiems, kurie dirbo nuo ankstyvo ryto ir dirba toliau, bei patikinti, kad kiekvienam bus suteikta pagalba“, – patikino R. Malinauskas.
Ugniagesiai 49 kartus vyko šalinti nuverstų medžių
Ketvirtadienio audros nuverstų medžių ugniagesiai vyko šalinti 49 kartus, daugiausia tokių darbų atlikta Alytaus apskrityje – 25.
„Medžių šalinimo darbai vyko visą naktį. Būdavo, kad per vieną išvykimą pašalinama ir 50 medžių, pavyzdžiui, toks atvejis buvo Varėnos rajone. Lazdijų rajone per vieną išvykimą pašalinti 25 medžiai. Daugiausia medžiai virto ant važiuojamosios kelio dalies. Trys atvejai buvo, kai medžiai nuvirto ant automobilių, vienas ant pastato. Keturis kartus medžiai šalinti nuo elektros laidų. Šalčininkų rajone medis nuvirto ant dviejų aukštų daugiabučio namo stogo. Per šiuos įvykius žmonės nenukentėjo“, – Eltai penktadienio rytą pasakojo sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus vyresnysis specialistas Saulius Raščevskis.
Ketvirtadienio vakarą dalyje Lietuvos siautė audra, per ją virto medžiai, buvo plėšomi pastatų stogai. Labiausiai nukentėjo Varėnos, Lazdijų rajono savivaldybės, tūkstančiai gyventojų buvo likę be elektros.
Penktadienio rytą ESO skelbia fiksavusi 82 elektros tiekimo sutrikimus, dėl sutrikimų atjungtų klientų skaičius siekia 1544.
Primename, kad karštą ketvirtadienio vakarą ir pirmoje nakties pusėje šalyje formavosi audros.
Trumpai palijo, vietomis smarkiai, daugiausia Pietų Lietuvoje griaudėjo perkūnija, vietomis kilo škvalas, krito kruša. Pagal preliminarius Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (meteo.lt) duomenis, vėjo greitis škvalo metu siekė bent iki 21–23 m/s, tačiau galėjo būti ir smarkesnių gūsių.
Nuo rugpjūčio 6 d. 16 val. iki rugpjūčio 7 d. 4 val. ryto (per 12 valandų) Lietuvoje buvo užfiksuoti 4 tūkst. 297 žaibų išlydžiai. Audra per Lietuvą praslinko dviem kryptimis. Dar viena audrų juosta praslinko naktį piečiau Lietuvos.
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