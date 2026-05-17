Po aukštalipio žūties beda pirštu į problemą: pamačius darbo metodus išsprogsta akys

„Vilniuje plaudamas langus žuvo aukštalipis. Užuojauta artimiesiems. Po velnių – 27 metai. Iškart gavau porą skambučių iš sunerimusių artimųjų. Bet čia ne apie mane. Ir tekstas ne apie mane, o apie bendrą situaciją, kurioje yra ši industrija“, – feisbuke dalijosi individualiai dirbantis Jonas Babravičius.
Kas yra aukštalipis? „Lietuvoje aukštalipis yra aukštalipio kursą išklausęs asmuo, kuriam leidžiama lipti ant kopėčių aukščiau nei 1.3 metro ir visa kita veikla. Suprask – tarp vargiai beišsiblaivančio mokyklos staliaus, kuris pasistatęs kopėčias keičia lemputę, kabančią 3.5 metrų aukštyje, ir ant virvių kabančio pramoninio alpinisto formaliai nėra jokio skirtumo. Abu turi tokius pačius pažymėjimus, kad gali dirbti aukštyje. Tokį pažymėjimą turiu ir aš. Per kovidą išklausiau paskaitą, atlikau internetu testą ir, anot valstybės, turiu leidimą dirbti aukštyje. Niekas netikrino mano praktinių gebėjimų, pažymėjimas neturi galiojimo termino. Viskas. Esu tinkamas. Man pasisekė – aš aukštyje išmokau dirbti iš tikrai profesionalių kolegų. Jie – iš kitų kolegų, kalnų alpinizmo kursų, dar kiti, rimtesni ir greičiausiai užsienyje duoną uždirbinėję, turėjo IRATA. Pabrėžiu – turėjo. Kas du metus iš naujo važiuoji į mokymo centrą, klausai kursą, laikai egzaminus. Iki to Lietuvoje toli. Neretai pamačius kitų aukštalipių „gebėjimus“ ir darbo metodus išsprogsta akys. Taip yra, kai nėra normalios mokymo tvarkos.”
Pramoniniu alpinistu prisistatęs J. Babravičius teigė, kad toks reikalavimas sustabdytų statybas, pabrangintų paslaugas ir t.t.
„Verslo kišenėje sėdintys politikai ir biurokratai tokios tvarkos Lietuvoje patys nepradės įvedinėti. Užteks tiesiog kažkokių apmokymų, bet tokių visiškai formalių, niekuo nesiskiriančių esme nuo ką tik nuskambėjusių mokymų žemdirbiams, – teigė pašnekovas ir pridūrė – Esami apmokymai, jeigu jie tikrai vyksta, o ne tik pinigai surenkami ir pažymėjimai dalinami, yra pakankami absoliučiai daugumai darbų aukštyje: pastolių montavimui, balkonų turėklų montavimui ir t.t. Kai žmogus vis tiek kojomis remiasi į pagrindą. Darbas naudojant virves yra visame pasaulyje vadinamas terminu „Rope access”. Gal tiksliausiai atitinkantis terminas Lietuvoje būtų „pramoninis alpinistas“. Būtent tokį darbą dirbo žuvusysis. Tai tikrai ženkliai techniškai sudėtingesnis ir pavojingesnis užsiėmimas.”
Kaip skelbta, penktadienį nelaimė įvyko Švitrigailos gatvėje. 1999 metais gimęs vyras galimai valė pastato išorės langus.
Jis buvo pristatytas į ligoninę, kur maždaug po trijų valandų mirė.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo.
