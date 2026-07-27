Po BMW vairuotojos avarijos – gyventojų pyktis

Į nesutvarkytą nelaimės vietą dėmesį atkreipė feisbuko grupės „WTF, Vilniau? Juk tikrai galime geriau!“ administratorius.
„Vilniaus miesto savivaldybe, nuo tragedijos Žirmūnų gatvėje jau praėjo beveik trys savaitės, tai gal galite bent nulaužytus stulpus surinkti, jei jau esate tokie jautrūs ir neužtikrinate mieste patvirtintų tvarkymo ir švaros taisyklių draudimų?
Vakar mačiau dvi pensininkes, kurios piktinosi, kiek laiko nesutvarkoma aplinka ir, pamačiusios, kad fotografuoju, klausė, ar nesu žurnalistas, ar negalėčiau apie tai parašyti.
Gal čia bus kažkoks memorialas žuvusiems lenktynėse?
Primenu, kad TŠT yra ir toks punktas – draudžiama dėti gėles, vainikus ir (ar) žvakes žmonių žūties vietose. Šis draudimas netaikomas teritorijos, kurioje žuvo žmogus, savininkui ar kitam teisėtam valdytojui”, – piktinosi jis.
LNK.LT dėl susidariusios situacijos kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę. Jos atstovai paaiškino, kad nelaimės vietoje likę objektai kol kas neišvežti dėl vykstančio tyrimo.
„Eismo įvykio vietoje likę įvykio sudėties elementai. Suprantame gyventojų klausimus, todėl gavus tyrimo pareigūno leidimą, eismo įvykio sudėties elementai bus išvežti. Artimiausiu metu bus atstatytos atramos, ir baigti aplinkos tvarkymo darbai“, – atsakyme žurnalistams rašė Vilniaus savivaldybės komunikacijos specialistas Gabrielius Grubinskas.
LNK.LT primena, kad liepos 4 d. Žirmūnų gatvėje, kaip įtariama, 19-metės Šarlotės Liman vairuojamas BMW automobilis rėžėsi į gatvės stulpus. Per avariją žuvo du žmonės.
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