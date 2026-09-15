Po drono numušimo – naujausia informacija iš kariuomenės

„Numuštas dronas karine prasme reiškia, kad efektas pasiektas, o jis pasiekiamas tuomet, kai laikomės procedūrų, veikiame kartu su kitomis institucijomis ir atėjus reikiamam momentui nedvejodami spaudžiame raketos paleidimo mygtuką. Su kiekvienu priešiško objekto pasirodymu Lietuvos danguje tvarkosi visa eilė tarnybų, nuo kariuomenės ir sąjungininkų naikintuvų iki gyventojų perspėjimo ir institucijų koordinavimo. Taikinys sekamas, vyksta koordinacija, naikintuvai užvesti, aktyvuojamas gyventojų perspėjimas, jei taikinys atpažįstamas – lemiamu momentu atliekamas kovinis šūvis, tada tvarkomasi su potencialiai pavojingomis liekanomis, netrukus viskas bus sušluota, išvežta ir gyvensim toliau kaip gyvenę. Dronų, kaip ir kitokių provokacijų, pastaruoju metu netrūksta, net ir šiandien atžymų radare matėsi daugiau, tačiau naikintuvai grėsmės neidentifikavo, grįžo ir viskas. Tačiau galime konstatuoti, nors dronai kartais nekrenta, kartais krenta, bet mechanizmas veikia ir jį palaiko viešai nematomi žmonės, dedikavę savo gyvenimus tarnybai. Jie dirba, bendradarbiauja ir koordinuojasi ir kiekvieną dieną lietuviškas riešutas kaip kieno dantims darosi per kietas. Tai paprastas „ačiū“ nuo kariuomenės visiems kolegoms už tai“, – rašė kariuomenė.
Gitanas Nausėda: drono numušimas rodo, kad kai norime, galime
Suomijoje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad veiksmai Kaišiadorių rajone numušant Lietuvos oro erdvę kirtusį droną rodo, jog esant realiam poreikiui tai padaryti yra įmanoma.
Pasak G. Nausėdos, nepaisant to, oro erdvės pažeidėjų aptikimo pajėgumai ir toliau turi būti vystomi.
„Tai yra tas pavyzdys, kuris rodo, kad tikrai norėdami, galime, pajėgiame ir kuo toliau, tuo labiau tobulinsime savo detekcijos pajėgumus ir, be jokios abejonės, imsimės labai greitos reakcijos, kad mūsų žmonių saugumas būtų užtikrintas“, – prezidento Komunikacijos grupės išplatintame vaizdo įraše sakė G. Nausėda.
Jis tvirtino kol kas neturintis duomenų, ar numuštas dronas buvo su sprogmenimis, bet tikisi daugiau detalių iš tarnybų sulaukti iki trečiadienio ryto, kai vyks iš anksčiau numatytas Valstybės gynimo tarybos posėdis, skirtas aptarti oro gynybos pajėgumų vystymą.
G. Nausėda sakė incidentą aptaręs su Suomijos premjeru Petteriu Orpo (Pėteriu Orpo).
BNS rašė, kad antradienio naktį iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusį droną Kaišiadorių rajone, netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės, numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai.
Bepiločiui skrendant per Lietuvos teritoriją, Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo išsiųsti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų.
Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus numuštas pirmą kartą. Anksčiau tai padaryta Latvijoje ir Estijoje.
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