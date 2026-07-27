Po klausimų dėl Sinkevičiaus disertacijos – ekspertės paaiškinimas

Plačiau apie tai pasakojo Vilniaus universiteto organizacijos vystymo ir bendruomenės reikalų prorektorė Vilmantė Pakalniškienė.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
– Ar galėtumėte paaiškinti, kaip apsiginti daktaro disertaciją? Kas yra tikrinama ir kas garantuoja, kad darbą rašai pats, o ne susidėjai iš kitų darbų?
– Visų pirma daktaro disertacijai turi būti doktorantūros studijų studentas, tad tai yra keturių metų procesas. Daktaro disertacija nepasirašo čia ir dabar – per ketverius metus studentai daro tyrimus, renka medžiagą ir tuomet rašo disertaciją. Ji gali būti parengta straipsnių pagrindu, kuomet rašai 4–5 straipsnius, o iš jų – disertaciją. Taip pat yra monografijos tipas, kai rašai viską, t. y. nuo pradžios iki galo. Visi doktorantai turi per savo doktorantūros studijų metus pristatyti rezultatus konferencijose. Be to, yra reikalavimas, jog turi paskelbti du straipsnius. Tiksliau, jie turi būti priimti spaudai, t. y. nebūtinai jie bus atspausdinti tuo metu. Šiai dienai vienas iš jų privalo būti žurnale, kuris yra duomenų bazėse. Už disertacijos originalą atsako tas, kuris rašo. Jis turi garantuoti, kad viskas parašyta teisingai ir etiškai.
– Kiek yra sistemiškai tikrinama, kad nebūtų dalys paimtos iš kitų darbų, t. y. nuplagijuotos? Dirbtinis intelektas šiuolaikinėje visuomenėje jau tampa iššūkiu. Ar kalbant apie disertacijas tai yra problema?
– Manau, kad visuose baigiamuosiuose darbuose, tame tarpe ir pasauliniame lygmenyje, aptinkama dirbtinio intelekto požymių. Šiai dienai, bijau pasakyti, bet gal nei 40 institucijų Lietuvoje turi naują plagijavimo patikros sutapimų sistemą. Jei disertacija rašoma anglų kalba, tikrinami ir dirbtinio intelekto požymiai. Visų pirma, sistema leidžia patikrinti disertacijas, kiek jos sutampa su kitais mokslo darbais. Taip pat leidžia patikrinti su visais šaltiniais, kurie turi atvirą prieigą: puslapiai, straipsniai ir panašiai. Ši sistema veikia dvejus metai, tad ta prasme tai nėra ilgas laikotarpis. Anksčiau, nuo 2013 metų, turėjome tik tarp aukštųjų mokyklų darbų sistemą, kuri buvo integruota su ELAB sistema, tad neapėmė jokių straipsnių bei atviros prieigos šaltinių. Dabar mes turime galimybę tikrinti tarp poros šimtų milijonų įrašų.
– Nusikaltimams yra senatis. Teisėje, kaip yra su disertacijomis? Ar galiu kelti į sistemą, pavyzdžiui, 5–15 metų senumo darbą ir ieškoti ten plagiavimo požymių?
– Bent jau reglamentas to nedraudžia, tačiau tik universiteto rektorius tai gali padaryti.
– Ar yra atvejų, kai atimamas daktaro laipsnis, nes paaiškėja, kad tavo darbo dalis yra pavogta, plagijuota ir panašiai?
– Yra, bet jie pavieniai, tad tai nėra masiškas reiškinys.
LNK.LT primena, kad ketvirtadienį ISM universitetas pranešė sulaukęs oficialaus kreipimosi iš Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos dėl galimo nusižengimo, susijusio su ministro pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus apginta daktaro disertacija.
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