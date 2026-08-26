Po liūčių – staigus upių šuolis

Prie Minijos upės gyvenantis priekuliškis pasakoja, kad upės vanduo į pievą prie namo atitekėjo per naktį ir pavertė ją ežeru.
„Atsikėliau – žiūriu, kad labanakt jau. Vakar vakare nieko – tylu, ramu, o šįryt prašau, kas darosi“, – pasakojo priekuliškis Romas Drevinskas.
Ir kiti Priekulės gyventojai stebi upę.
„Pavyzdžiui, nuo Minijos mums parkeliauja, nuo kanalo, nuo greitkelio pusės – viską užvaro pas mus, visus laukus užlieja. Tai dabar dar kelias laisvas? Dar laisvas – galim praeiti“, – sakė vyras.
„Dar kol kas bėdos neturim, aš toliau gyvenu, man nekliūna. Ten priekyje kliūna“, – teigė moteris.
Priekuliškis spėja ir kiek vanduo Minijoje kilo.
„Kažkur 5–10 metrų gali būti – tiek pakilęs vanduo. Čia gi visi krantai sausi, o dabar šmaukšt į viršų pavarė. Jau medis Minijoj, dar nemačiau“, – kalbėjo R. Drevinskas.
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Potvyniai šioje vietoje dažni, bet kad vanduo taip staiga suplūstų rugpjūtį, R. Drevinskas nepamena. Anot jo, vasarą dažniau nutinka priešingai – Minija nusenka. Dabar liūties vanduo neturi kur dėtis.
„Rugpjūčio pabaiga. Nėra buvę. Liepos mėnesį yra buvę, kai šiltnamis plaukė, viskas. O šiemet... Nebekas. Matysim, kas bus rytoj dar“, – svarstė R. Drevinskas.
Priekuliškiai staigų poplūdį vadina vasaros išdaiga ir spėja, kad aukštas vandens lygis upėje laikysis dar bent porą dienų.
Liūtis vandens lygį sukėlė ne tik Minijos upėje. Jo kilimas stebimas visoje šalyje, labiau – šiaurinėje ir vakarinėje dalyse. Pavojingai vanduo kilo Šyšoje ties Šilute. Čia savivaldybė įspėjo laivų savininkus pasirūpinti papildomu laivų tvirtinimu.
„Leitėje ties Kūlynais buvo pasiektas stichinis vandens lygis, kitose matavimo stotyse ties Latvijos siena buvo pasiektas pavojingas vandens lygis. Vietomis buvo apsemti rajoninės reikšmės keliai“, – pasakojo hidrologas Gediminas Sližys.
Pagėgių savivaldybėje ties tiltu per Vilkos upę dėl kylančio vandens užlieta dalis kelio. Kitur vanduo paskandino daržus, namų rūsius. Tačiau, anot hidrologų, upių vanduo nebeturėtų kilti.
„Dabar vandens srautas yra mažesnis. Ir jeigu žiūrėsime į kritulių kiekį, dabar tokių intensyvių neturėsime. Daugiausia kritulių turėjome iš šeštadienio į sekmadienį, kai per parą iškrito visa mėnesio norma. Tai yra labai didžiulis kiekis“, – aiškino G. Sližys.
Dėl stichinio lietaus nemažai kelių, ypač Telšių rajone, buvo paplauti. Kai kurie – taip smarkiai, kad teko juos uždaryti. Visus juos teks remontuoti, o tai, anot seniūnijų, pareikalaus didžiulių išlaidų.
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