Po mokytojos atleidimo istorijos Alytuje – švietimo profsąjungos iniciatyva keisti Darbo kodeksą

Kad Seimas svarstytų tokią pataisą, iniciatyvinei grupei per du mėnesius reikės surinkti 50 tūkst. piliečių parašų.
Ją sudaro penki žmonės, tarp kurių – ir minėtos profsąjungos pirmininkas Andrius Navickas.
Projektu siūloma nustatyti bazinę trijų vidutinių darbo užmokesčių (VDU) kompensaciją visiems neteisėtai atleistiems asmenims, nepriklausomai nuo jų stažo. Šiuo metu dirbantiems trumpiau nei dvejus metus kompensacija apskritai nepriklauso.
Ilgiau dirbantiems žmonėms išmoka didėtų po vieną VDU už kiekvienus dvejus darbo metus, o maksimali riba būtų keliama nuo dabartinių šešių iki devynių VDU.
Iniciatyvos autoriai taip pat siūlo naikinti darbdavio teisę prašyti negrąžinti darbuotojo į pirmesnį darbą kaip savarankišką pagrindą.
A. Navicko teigimu, darbdaviai, naudodamiesi Darbo kodekso nuostatomis, piktnaudžiauja neteisėtu atleidimu.
„Galvojam, kad galimybė grįžti, jeigu (...) atleidimas – neteisėtas, turi būti“, – VRK posėdyje kalbėjo jis.
„Atsiranda tokios pasekmės, kad darbuotojai, kurie gerai dirbo 20, 30 metų, jiems sugriaunama karjera ir gyvenimas, nes investavę visą laiką ir amžių į tą darbo vietą, dažnai net neturi galimybės kitur keliauti, o grąžinti į darbą tiesiog darbdaviai nesutinka“, – aiškino A. Navickas.
Tarp projekto teikėjų yra ir Meilė Platūkienė. Pastaroji dirbo Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos etikos mokytoja, tačiau vasarį buvo atleista.
Tuo metu laikinai ugdymo įstaigai vadovavęs Aleksandras Kirilovas tvirtino, kad pedagogė darbo neteko, nes du kartus smurtavo prieš mokinius, tačiau pati mokytoja kaltinimus neigė.
M. Platūkienė sulaukė dalies Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos pedagogų palaikymo, šie protestuodami prieš sprendimą mokytoją atleisti rengė streiką.
Darbo ginčų komisija gegužę konstatavo, kad mokytoja buvo atleista neteisėtai, tačiau gimnazijos direktoriaus prašymu į darbą grąžinta nebuvo.
LŠDPS yra akcentavusi, jog net ir teisiškai įrodžius nepagrįstą atleidimą, mokytoja nebūtinai vėl bus priimta į darbą, nes to negarantuoja Darbo kodeksas.
Anot parašus rinksiančių iniciatorių, dabartinis reguliavimas leidžia darbdaviams sutaupyti atleidžiant darbuotojus pažeidžiant įstatymus, nes finansiniai praradimai po pralaimėto ginčo kartais yra mažesni nei teisėto atleidimo kaštai.
Surinkus reikiamą parašų skaičių, VRK juos patikrins bei Seimui pateiks sprendimą, ar surinkti parašai atitinka teisės aktų reikalavimus. Po teigiamos išvados gavimo dieną įregistruojamas iniciatyvos projektas.
Galutinį sprendimą, ar pakeisti Darbo kodeksą taip, kaip siūloma, bet kuriuo atveju priims Seimas.
Naujausi komentarai