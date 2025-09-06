Po nepalankaus teismo verdikto Visagino savivaldybė siūlo Tarybų gatvę pervadinti į Atgimimo

Toks sprendimo projektas parengtas tarybos posėdžiui, kuris vyks rugsėjo 18 dieną.
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) direktorius Arūnas Bubnys dar 2023 metų lapkritį buvo nurodęs savivaldybei pašalinti Tarybų gatvės pavadinimą kaip propaguojantį totalitarinį režimą.
Savivaldybė su šiuo sprendimu nesutiko ir jį apskundė teismams.
BNS rašė, kad šių metų liepą Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) priėmė neskundžiamą nutartį, jog Tarybų gatvės pavadinimas turi būti pašalintas, nes neabejotinai siejamas su totalitariniais ir autoritariniais režimais bei jų ideologijomis.
Anot vadinamosios Desovietizacijos komisijos išvados, Sovietų Sąjungos vidinė organizacija skirtinguose administracinio pavaldumo (valstybės, respublikų, sričių, miestų ir rajonų) lygmenyse rėmėsi sukurta sovietų (tarybų) sistema, kurią kontroliavo Visasąjunginės (nuo 1952 metų – Sovietų Sąjungos) komunistų partijos komitetai. Todėl šis pavadinimas neabejotinai susijęs su sovietų valdžios sistema.
Visagino savivaldybė nesutiko su argumentais, teigdama, kad pavadinimas įstatymo nepažeidžia, todėl nėra pagrindo pervadinti gatvę.
Anot jos, žodžiai „taryba“, „tarybų“ nėra sovietiniai naujadarai, jie iki šiol naudojami apibūdinti renkamiems valdymo organams.
Atsiliepime teismui Visagino savivaldybė rėmėsi Lietuvių kalbos žodynu, kur taryba apibrėžiama kaip įstaigos ar organizacijos kolegijinis organas.
Visagino savivaldybės teigimu, sovietų okupacijos laikotarpiu veikiančios tarybos buvo tik demokratinio sprendimų priėmimo imitacija, todėl jų pavadinimas nepropaguoja totalitarinių, autoritarinių režimų ar jų ideologijų.
LVAT savo ruožtu atkreipė dėmesį, kad Sovietų Sąjunga vadinta Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga arba Tarybų Sąjunga. Teismo teigimu, Tarybų gatvės pavadinimas siejamas būtent su totalitariniais ir autoritariniais režimais bei jų ideologijomis.
Visagino savivaldybė teismui buvo apskundusi ir LGGRTC direktoriaus nurodymus pervadinti Veteranų gatvę, o Partizanų gatvės pavadinimą pakeisti į „Lietuvos partizanų“.
Regionų administracinis teismas 2024 metų gegužę tenkino šiuos prašymus, bet dėl Tarybų gatvės išsaugojimo atmetė.
BNS rašė, kad totalitarinių, autoritarinių režimų ir jų ideologijų propagavimo draudimas Lietuvoje įsigaliojo 2023 metų gegužę. Pagal jį, iš viešųjų erdvių turi būti pašalinti totalitarizmo ir autoritarizmo simboliai – paminklai, gatvių, aikščių ir kitų viešųjų objektų pavadinimai, kitokie simboliai.
