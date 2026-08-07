Po nutylėto incidento pasienyje pareigūnai rėžė tiesiai: pasieniečiai mieliau bėga, nei ginasi

„Iki galo visų detalių pateikti negalime – tik tiek, kiek suderinome su prokuratūra“, – aiškino pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas.
Jei įvykis nebūtų iškilęs į viešumą, nei ministras, nei visuomenė iki šiol nežinotų, kad 20 migrantų galimai užpuolė keturis pasieniečius.
„Jie praktiškai neturi ko prarasti. Visą savaitę kasė tunelį, kad atsidurtų ten, kur norėjo, o čia kelią jiems pastojo keli pareigūnai. Neturėdami ko prarasti, jie gali imtis tokių veiksmų“, – kalbėjo R. Liubajevas.
Pasieniečių vado teigimu, pareigūnai per incidentą nenukentėjo.
„Šiuo metu dėl šio incidento atliekame du ikiteisminius tyrimus – dėl valstybės sienos pažeidimo ir pasipriešinimo mūsų pareigūnų reikalavimams“, – teigė R. Liubajevas.
Tačiau reikalo apie incidentą pranešti viešai pasieniečių vadovybė nematė. Apskritai pasieniečių vadas stebėjosi, kad įvykis sulaukė tiek dėmesio. Anot jo, situacija nėra išskirtinė.
„Atsakomybės nesikratau. Jeigu būtų nustatyta pažeidimų, esu pasiruošęs visiems pagal statutą galimiems scenarijams“, – tikino R. Liubajevas.
„Jeigu vadovybė neturi tikslios informacijos, gali būti priimami netinkami sprendimai. Dėl informavimo ir jo tikslingumo atliekamas tarnybinis patikrinimas“, – aiškino vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.
Prokuratūra išplėtė tyrimą. Bus aiškinamasi ir dėl rengimosi padaryti nusikaltimą bei neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną.
Klausimų kelia ne tik tai, kodėl šią informaciją nuspręsta slėpti, bet ir kodėl nuo migrantų bėgo pareigūnai, o ne atvirkščiai.
„Bus vertinama ir mūsų kūno kameromis užfiksuota medžiaga bei visų šiuo metu turimų duomenų visuma“, – komentavo R. Liubajevas.
Pasieniečiai turi visas priemones apsiginti.
„Kiekvienas sieną saugantis pareigūnas yra apginkluotas, turi specialiųjų priemonių, antrankius, ašarines dujas, o prireikus – ir elektrošoką“, – vardijo M. Katelynas.
Užtenka palyginti, kaip savimi pasitiki, pavyzdžiui, Jungtinių Valstijų pareigūnai.
„Jei mesite plytą, padegamąjį užtaisą ar nukreipsite ginklą į vieną iš mūsų pareigūnų, informuosime jūsų šeimą, kur atsiimti jūsų palaikus“, – pareiškė vienas iš JAV pareigūnų.
O taip kalba Lietuvos pareigūnai:
„Negalime šauti į orą tiesiog šiaip sau, norėdami pagąsdinti. Jeigu šauni iš šaunamojo ginklo, tai jau yra ginklo panaudojimas“, – aiškino Pasienio pareigūnų profsąjungos pirmininkas Jevgenijus Amelinas.
Pasieniečiai jau žino, kuo gali baigtis ginklo panaudojimas. Pavyzdžiui, taip nutiko kolegai, šovusiam į automobiliu sprunkantį kontrabandininką, arba policijos pareigūnui, nušovusiam agresyvią, peiliu ginkluotą ir medikus užpuolusią moterį.
„Pareigūnas geriau pagalvoja, kaip apsaugoti save, kad paskui nebūtų teisiamas“, – teigė J. Amelinas.
Net ir pareigūnus išteisinus, prokurorai sprendimus skundžia ir bylos pasiekia Aukščiausiąjį Teismą.
Taigi, rezultatas dabar yra toks, koks yra.
„Nepaverskime pareigūnų situacijos įkaitais, kai jie turi priemones, tačiau dėl vienokių ar kitokių priežasčių nenori jų panaudoti“, – ragino M. Katelynas.
Anot pasieniečių, migrantai žino, kad blogiausiu atveju bus tiesiog palydėti atgal į Baltarusijos pusę ir galės bandyti dar kartą.
„Mes jau nebeturime prabangos elgtis švelniai“, – pabrėžė J. Amelinas.
Todėl migrantai elgiasi įžūliai, pavyzdžiui, apmėto pareigūnus akmenimis.
„Migrantai turi suprasti, kad, jei juos jau sučiupo ar bent pamatė pareigūnas, jie turi susilaikyti nuo bet kokių veiksmų. Reikalui esant, pareigūnas turi panaudoti priemones, kad nekiltų net mintis, jog jį galima užpulti“, – teigė J. Amelinas.
Pareigūnus užpuolę migrantai į Lietuvos teritoriją nepateko. Iškvietus pastiprinimą, dalis jų net su antrankiais spruko į Baltarusiją.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
(be temos)
(be temos)
(be temos)