Po pedofilijos skandalo bažnyčioje kunigas įvardijo kitą opią problemą: gal tai nebebus „vaistai“

Feisbuko įrašu R. Baltrušaitis leido pasidalyti ir su portalo skaitytojais.
„Man liūdniausia, kad šaukštas deguto sugadina visą statinę medaus... Gaila už tuos kunigus, kurie tyliai, ramiai ir pasišventę tarnauja žmonėms ir turi pakelti gėdą, dėl kurios nėra kalti... Gal pagaliau bus pradėta rūpintis kunigų psichoemocine sveikata ir teikiama profesionali psichologinė pagalba tiems, kurie turi įvairių sunkumų? Gal „vaistai“ nebebus kilnojimas iš parapijos į parapiją, kol neužpilinguoja žurnalistai ar teisėsaugos pareigūnai. Deja, bet sveikatos, psichinės, buitinės, socialinės problemos yra kiekvieno atskiro kunigo reikalas. Net galvoju, jei kunigas kreiptųsi pagalbos į vyresnybę, ar yra strategija, kur nukreipti, ar yra specialistų kontaktų duomenų bazė? Ir už kieno pinigus tą pagalbą gauti, jei savo asmeninius deda į bažnyčios remontą. Toks atvejis kaip šiandien – dviejų pedofilija kaltinamų kunigų pavardžių, o tiksliau – paties fakto paviešinimas –, kai kuriems kunigams tikrai kerta per kunigiškąją savivertę, kyla svarstymų, ką aš veikiu šioje bendruomenėje, kaip toliau dirbti ir būti, kai ir su kunigiškais rūbais išeiti į gatvę kiek nejauku. Savitarpio pagalbos grupės, kurias turi kitų sričių specialistai, pvz., mokytojai, galėtų būti viena iš išeičių. Nesakau, kad kunigas visai nerūpi ganytojui, bet ramaus, be vertinimo, be sprendimo, be moralizavimo, be priekaišto pokalbis būtų vaistas. Atviras – tėvo ir sūnaus, vyresnio ir jaunesnio brolio pokalbis – dialogiškumas. Turint laiko, nedirsčiojant į laikrodį. Tiesiog – kavos puodelis kartą per metus, peržvelgiant, pareflektuojant, tikint ir pasitikint. Ne probėkšmais, ne koridoriuj, ne jubiliejų šventimo sūkury. Kad klausimą, ką nuveikei, keistų – kaip tu gyveni ir jautiesi? Patys tą turim kurti. Nenusileis stebuklinga staltiesė iš dausų“, – rašė kunigas.
Kaip skelbta, teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus.
Vienas kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių, galimai vykdytais 2002–2025 metais, jo byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.
Kitoje Vilniaus miesto apylinkės teismui perduotoje byloje dar vienas kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija, šioje byloje nukentėjusiųjų nėra.
Naujienų portalo „Delfi“ ir „Liteko“ teismų tvarkaraščių sistemos duomenimis, kaltinamieji yra atitinkamai Tadas Švedavičius ir Ryšardas Peciunas.
Vilniaus arkivyskupija teigia apie galimai nusikaltusius kunigus sužinojusi iš prokuratūros, šiai pradėjus ikiteisminį tyrimą. Tuomet dvasininkai buvo nušalinti, jų atžvilgiu pradėti ir kanoniniai tyrimai.
(be temos)
(be temos)
(be temos)