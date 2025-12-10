Po protesto prie Seimo iš asociacijos „Linava“ traukiasi dvi didžiosios transporto bendrovės

Sprendimą trauktis įmonės aiškina su „Linava“ susikirtusiomis vertybėmis.
Socialiniame tinkle „LinkedIn“ žinią apie tai, kad išstoja iš „Linavos“ narių paskelbusi „Hoptransa“ teigė sprendimą priėmusi dar gruodžio 4 dieną.
Anot įmonės, sprendimą lėmė jos vertybės ir noras, kad bendrovės veikla derėtų su jos požiūriu į Lietuvos valstybingumą ir tarptautinius įsipareigojimus.
„Pastarojo laikotarpio „Linavos“ viešosios pozicijos ir veiksmai kai kuriais atvejais nesutampa su mūsų matymu ir keliamais atsakomybės standartais. Todėl, siekdami išlikti nuoseklūs savo vertybėms ir įsitikinimams, pasirinkome nebetęsti narystės šioje asociacijoje“, – skelbia „Hoptransa“.
Analogiškais argumentais sprendimą trauktis grindžia ir „Vlantana“. Ji teigė nusprendusi išstoti iš „Linavos“ dėl asociacijos veiklos, kuri kertasi su bendrovės vertybėmis bei strategine veiklos kryptimi.
BNS skelbė, kad dėl Minsko sulaikytų šimtų Lietuvos vilkikų trečiadienį surengta protesto akcija, kurios metu Gedimino prospekte išsirikiavo apie 70 vilkikų, o apie 100 protesto dalyvių reikalavo konkretaus valdžios plano, kaip spręsti problemą ir išlaisvinti vilkikus arba išmokėti kompensacijas.
Lietuvoje registruotiems vilkikams Minsko režimas neleidžia išvykti iš šalies po to, kai Lietuva buvo uždariusi sieną su Baltarusija dėl iš ten skrendančių balionų su kontrabanda. Nepaisant to, kad pasienio punktai jau veikia, Aliaksandro Lukašenkos administracija neleidžia lietuviškiems vilkikams išvykti.
Iki šiol skaičiuojama, kiek transporto priemonių ten įkalinta. Muitinės departamento teigimu, Minskas yra sulaikęs 185 Lietuvos vilkikus ir puspriekabes, „Linava“ tikina, kad Baltarusijoje yra apie 4 tūkst. Lietuvos transporto priemonių, iš kurių 1250 vilkikų.
