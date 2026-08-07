Po vizito pas mirusio kūdikio šeimą – mero pareiškimas: ten daugiau nebeisiu

Anot D. Varno, daugiavaikei šeimai jis yra sakęs, kad padės viskuo, kuo galės, tačiau nuo jų pačių priklauso, kokį sprendimą priims ir kokios pagalbos sutiks sulaukti.
„Bet, sakau, kai 2025 metų spalio 7 dieną jie atsisakė socialinio būsto, tai nežinau, ką daugiau pasiūlyti. Mes gi negalime nei namo nupirkti, nei sodybos išnuomoti, ar panašiai“, – komentavo meras.
Paprašytas pakomentuoti šeimos atstovės Dalios Jasevičienės žodžius, kad galbūt šiai šeimai socialinį būstą žiemą būtų per brangu išlaikyti, jis teigė, jog sunku apie tai spręsti, kai šeimai dar apskritai nebuvo pasiūlytas joks konkretus socialinis būstas.
„Aišku, didesnei šeimai turbūt reikėtų trijų ar keturių kambarių būsto, bet esmė ta, kad jiems dar niekas nebuvo pasiūlyta.
Aš nelabai įsivaizduoju, kaip jie galėtų nuspręsti, ar ten būtų per brangu, ar nebrangu [išlaikymas].
Kadangi pats esu socialinių būstų komisijos pirmininkas, tai dar nesu nei matęs, nei girdėjęs, kad būtų buvęs koks nors siūlymas“, – komentavo D. Varnas.
Gavo tris skundus
Paprašytas pakomentuoti mirusio kūdikio mamos teiginius, kad antradienį pas ją atėjo kruvinas, meras sakė, jog sekmadienį susilaužė pirštą, tačiau tai netrukdė vykdyti savo pareigų.
„Kadangi žmonės paskambino ir paprašė atvykti, tai aš ir atvykau. Buvo gauti trys skundai. Tačiau visiška netiesa, kad atvykau kruvinas ar panašiai. Galiu pasakyti, kad yra krūva liudininkų – buvo ir kaimynai, ir vaiko teisių specialistai, ir taip toliau.
Nežinau, ką jie norėjo tuo pasiekti, bet nuvažiavau tikrai su gera širdimi ir nuoširdžiai norėdamas padėti žmonėms. Neturiu supratimo, kodėl sugalvojo mane apšmeižti“, – sakė meras.
D. Varnas taip pat teigė, kad tą dieną vaikų namuose nematė, kai su vaikų motina aptarė aplinkinių gyventojų išsakytas problemas.
„Už vaiko teises tikrai negaliu pasakyti, ar jie matė vaikus, ar nematė, bet kai mus įleido su seniūnu, tikrai negirdėjau nė vieno garso, jokio krykštavimo, kad kažkur būtų vaikai. Nežinau, kur jie buvo. Aš ir neklausiau.
Atvažiavau spręsti konkrečiai trijų problemų. Viena buvo dėl statybų – kad ilgai kažkas dirba ir dėl to kaimynai esą neturi ramybės. Šeimos nariai ramiai atsakė, kad iki 10 valandos darbus baigia, todėl pasakiau, kad tada viskas tvarkoje“, – nurodė jis.
Pasak D. Varno, buvo aptartos ir dar dvi problemos, dėl kurių skundėsi gyventojai.
„Be to, pakalbėjome ir apie tai, kad jeigu jiems reikia kokios nors paramos, siūliau pagalvoti ir parašyti prašymą. Pasakiau, kad turime komisiją, kuri gali skirti vienkartinę pašalpą, nes jų namuose pastebėjau stoką, netvarką ir panašiai“, – teigė meras.
Anot jo, ši šeima namuose vykdo tam tikrus statybos darbus, tačiau jam buvo sunku iki galo suprasti, ar jie plečia pastatą, ar atlieka kitus pakeitimus. Vis dėlto D. Varnas teigė, kad dalį klausimų jau norėtų palikti spręsti atsakingoms tarnyboms, o pats, kaip meras, pasiūlė tokią pagalbą, kokią gali suteikti.
„Kaip meras nebenoriu daugiau kištis į šį reikalą, nes matau, kad jau esu kai kurių žmonių nuteistas.
Jeigu bus kreipiamasi dėl pagalbos, spręsime pagal įstatymą, kaip padėti, bet tuo labiau turi rūpintis kitos tarnybos.
Bet aš tikrai ten nebeisiu ir nebevažiuosiu, nes matau, kas vyksta, o to man nereikia“, – sakė jis.
Kaip meras nebenoriu daugiau kištis į šį reikalą.
Vaikai mokyklos nelanko, gydytojų nepripažįsta
Prieš savaitę jau rašėme daugiau apie šią šeimą. Ukmergės rajono savivaldybės meras D. Varnas pasakojo, kad jo vadovaujamoje savivaldybėje gyvenanti daugiavaikė šeima, kurios viena iš atžalų sekmadienį mirė, atsisako medicininių paslaugų, yra nusiteikusi prieš skiepus.
D. Varnas ELTAI pasakojo žinantis pastaruoju metu dėmesio centre atsidūrusią šeimą, iš kurios nuspręsta paimti visus likusius šešis vaikus, nes, kaip nusprendė vaiko teisių apsaugos gynėjai, vaikams yra kilusi grėsmė.
Meras tikino bendraujantis su šios šeimos vyru, kuris, pasak D. Varno, jam skambino sekmadienį ir pranešė apie kūdikio mirtį.
„Jie (šeima – ELTA) anksčiau šešerius metus gyveno socialiniame būste ir 2025 metų spalio 7 dieną atsisakė socialinio būsto, nepareikšdami, kodėl. Jie išsikraustė gyventi į sodybą miško apsuptyje“, – pasakojo D. Varnas.
Mero žiniomis, šeima nuomojasi dalį namo, esančio minėtoje sodyboje. D. Varnas sakė, jog šioje vietoje jam teko ir pačiam lankytis.
„Tos vietos name tikrai ne per geriausiai. Man teko ten pabuvoti. Ten yra pastatytas garsaus kalbininko Zigmo Zinkevičiaus kryžius. Mums buvo skundų, kad ta šeima kažką tvarkosi, o tas kryžius yra apstatytas“, – kalbėjo D. Varnas.
Sklinda keistos istorijos: gyvena kitokį gyvenimą
Meras neslėpė, kad apie miškų apsuptyje gyvenančią šeimą sklando įvairiausios istorijos.
„Buvo girdėta visokių istorijų, kad lyg buvo kažkada gimęs vaikas, bet jį lyg kažkur palaidojo, niekam nesakę. Buvo policija atvažiavusi, su šunimis ieškojo. Įvykis įvyko prieš porą metų. Bet nieko nebuvo rasta“, – sakė Ukmergės rajono meras.
Pasak D. Varno, visiems žinoma, jog minima šeima gyvena, kaip teigė meras, kitokį gyvenimą nei esą yra įprasta.
„Jie gyvena kitokį gyvenimą nei mes visi. Apie skiepus, apie gydytojus tai ten net minčių nėra tokių. (...) Jie kalba, kad jokių skiepų ir gydytojų jiems nereikia, kadangi vaikai įgauna savaime imunitetą ir jie kalba, kad jie yra sveiki dėl to, nors ten tikrai yra vaikų, kurie gal ir nėra sveiki. (...) Jie vaikus gimdo namuose“, – pasakojo D. Varnas.
Jis taip pat sakė, kad šeimoje augantys vaikai lanko kitas mokymo įstaigas nei jų bendraamžiai kitose šeimose.
Lanko gamtos mokyklas
„Paprastos mokyklos jie nelanko. Jie lanko kažkokias lauko mokyklas, kurios su gamta susijusios“, – sakė D. Varnas. Tiesa, kaip teigė meras, viena iš tokių lauko mokyklų, kurias lanko minėtos šeimos vaikai, yra įsikūrusi Ukmergės rajone, tai yra oficiali įstaiga.
Meras tvirtino, kad iki tol, kol šeima gyveno jam suteiktame socialiniame būste, jie buvo iš dalies prižiūrimi socialinės pagalbos specialistų, jiems buvo teikiama vaiko teisių apsaugos atstovų pagalba. Visgi vėliau, pasak D. Varno, situacija pasikeitė.
„Kaip ir viskas gerai buvo, bet, kai jie išsikraustė į tą gamtą, prasidėjo visokie įdomūs dalykai“, – dėstė D. Varnas.
(be temos)
(be temos)
(be temos)