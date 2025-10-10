Po Žemaitaičio teiginių apie Gelūną: toks atviras antisemitizmas

Įraše feisbuke R. Žemaitaitis penktadienį spekuliavo A. Gelūno žydiška kilme ir kaltino jį perversmo valstybėje vykdymu.
A. Gelūnas yra vienas kultūrininkų protesto, kuriuo prieštaraujama kultūros ministro portfelio priskyrimui „Nemuno aušrai“, lyderių.
„Toks atviras antisemitizmas negali likti be dėmesio žinant, kad žmogus yra sulaužęs Konstituciją“, – BNS sakė LNDM direktorius.
„Nemuno aušros“ pirmininkas socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė, kad A. Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“.
Taip politikas reagavo į žinią, kad kultūrininkų protestų pradžioje muziejaus vadovas susistabdė narystę opoziciniame Liberalų sąjūdyje.
Įraše feisbuke R. Žemaitaitis spekuliavo ir žydiška A. Gelūno kilme.
„Kokia staigmena dvaro ELYYYTUI, kad partinukas ARONAS GELBACHAS ar GELONAS laikinai, kol įvykdys valstybei perversmą stabdo narystę Liberalų sąjūdyje!“ – rašė „aušriečių“ lyderis.
„Amoralu, šlykštu, žema, o gal tai „gaujos paniatkės“? – teigė R. Žemaitaitis.
A. Gelūnas sakė, kad tokia retorika turėtų nusipelnyti teisėsaugos institucijų dėmesio.
„Šiandien man taip dažnai būna gėda už ne tokią mažą dalį lietuvių, kad tikrai kartais būčiau norėjęs gimti žydu. Aš negaliu patikėti, kad mūsų mylimos Lietuvos žeme vaikšto žmonės, kuriems tokia retorika yra vienijanti retorika“, – teigė LNDM direktorius.
„Aš nesu turtingas žmogus, man bylinėtis metų metais ir apmokėti brangius advokatus nėra iš ko, mano šeimai irgi reikia resursų, o man pačiam reikia kiekvieną dieną eiti į darbą. Turbūt tie, kurie žarstosi šmeižtu ir užgauliojimais, tai žino“, – pridūrė jis.
A. Gelūnas neigė savo žydišką kilmę.
„Neturiu kokio patvirtinimo, kad mano giminėje būtų kitai tautybei priklausiusių žmonių. Kiek sako mūsų metrikos, tai pavardė Gelūnas šeimos metrikose matosi išrašuose iki XVIII a. pabaigos. Tai buvo mano senelio, tėvų ir protėvių pavardė. O mano mamos pavardė yra Palevičiūtė, jos šeimoje yra kalbama tik lietuviškai. Galbūt kažkas meldėsi lenkiškai, bet tai buvo paplitusi praktika“, – sakė kultūrininkas.
„Įrodymų apie savo žydišką kilmę aš neturiu, mielai ja pasipuikuočiau, bet neturiu, deja, absoliučiai jokių duomenų, kad mano kilmės liudijimuose būtų kažkas kito, išskyrus lietuvį“, – kalbėjo A. Gelūnas.
Kaip rašė BNS, valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus, sekmadienį surengtas įspėjamasis streikas, kuriame dalyvavo šimtai kultūros įstaigų ir tūkstančiai žmonių visoje Lietuvoje.
Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušros“ neliktų Kultūros ministerijoje, nes, jų teigimu, „aušriečių“ vadovavimas kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.
Savo ruožtu I. Adomavičius atsistatydino iš pareigų jose pradirbęs savaitę.
R. Žemaitaitis šiuo metu yra teisiamas dėl neapykantos prieš žydus kurstymo ir Holokausto neigimo, o pernai Konstitucinio Teismo jis buvo pripažintas sulaužęs parlamentaro priesaiką dėl antisemitinių teiginių.
Vis dėlto apkaltos politikas tada išvengė pasitraukdamas iš Seimo, o 2024 metų rudenį vėl buvo išrinktas į parlamentą.
