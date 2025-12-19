Policija perima Sviatlanos Cichanouskajos apsaugą

„Galiu patvirtinti, kad S. Cichanouskajos apsaugą perima policija“, – BNS sakė R. Matonis.
Pasak jo, tai įvyks „šiomis dienomis“. Iki šiol baltarusę saugojo Vadovybės apsaugos tarnyba.
BNS rašė, kad apie ketinimą sumažinti S. Cichanouskajos ir jos darbo patalpų apsaugos lygį paskelbta spalį.
Specialistai anksčiau svarstė, kad apsaugos pokyčiai reiškia, jog S. Cichanouskajos namai ir biuras lieka saugomi, tačiau baltarusių opozicijos lyderė netenka asmeninės apsaugos Lietuvoje ir užsienyje.
R. Matonis sakė, kad konkretus jos apsaugos režimas nebus viešinamas.
Palaikantieji sprendimą teigė, kad S. Cichanouskajos apsaugos lygio pakeitimas susijęs su mažesnėmis jai kylančiomis grėsmėmis ir su techninėmis priežastimis.
Kritikai įtaria, kad sprendimas buvo politinis, pataikaujant manantiesiems, kad 2020 metais į Lietuvą po Baltarusijos prezidento rinkimų atvykusi S. Cichanouskaja yra pernelyg sureikšminama ir jos apsaugai skiriama per daug resursų. Anot jų, tokiu sprendimu menkinamas opozicijos lyderės statusas.
Anksčiau žiniasklaida skelbė, kad pakeitus apsaugos lygį S. Cichanouskaja persikeltų gyventi ir dirbti į Lenkiją.
Diplomatinis S. Cichanouskajos patarėjas Dzianisas Kučinskis tada sakė, kad vis dar laukiama galutinio sprendimo dėl apsaugos Lietuvoje.
Tuo metu pati S. Cichanouskaja šią savaitę teigė besideranti su Lietuva dėl apsaugos organizavimo ir pabrėžė nenorinti palikti Lietuvos.
