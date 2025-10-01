Policija skelbia apie reidus šalies keliuose spalį

Spalio 1–3 d. ir 20–22 d. – vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal Kelių eismo taisykles (KET), kontrolė.
Spalio 6–9 d. – važiavimo per sankryžas, geležinkelių pervažas, šviesoforo signalų paisymo kontrolė.
Spalio 6–12 d. – vairuotojų veiklos, nesusijusios su vairavimu, kontrolė (angl. Focus on the Road). Tai Europos kelių policijos tinklo ROADPOL (angl. European Roads Policing Network) inicijuota priemonė, vykdoma daugelyje Europos šalių. Policijos pareigūnai kontroliuos ne tik vairuotojų elgesį ar naudojimąsi mobiliojo ryšio priemonėmis vairuojant, neturint laisvų rankų įrangos, bet ir fiksuos saugos diržų, vaikams skirtų specialių sėdynių (prisegimo sistemų), saugos šalmų naudojimą. Neliks nepastebėti ir kitų eismo dalyvių daromi KET pažeidimai.
Spalio 16–18 d. ir 26–29 d. – transporto priemonių, tarp jų dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių, vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai.
Spalio 14 d. – prevencinė socialinė akcija „Švilpukas saugo“ su bendrove „Autoaibė“. Akcijos tikslas – mažinti ir siekti išvengti transporto priemonių susidūrimų su gyvūnais, kurti saugią aplinką eismo dalyviams, saugoti gyvūnus. Vykdoma atskiruose regionuose (miestuose, miesteliuose).
Apskričių vyriausieji policijos komisariatai, atsižvelgdami į eismo įvykių, KET pažeidimų analizę, savo prižiūrimose teritorijose gali organizuoti ir kitas papildomas prevencines priemones-reidus.
