Pomidorai nenoksta: nei kam parodyti, nei pavalgyti

Žmonės sako, kad šiemet pomidorai nenoksta.
„Net jeigu jų ir yra augančių, jie net negalvoja apie nokimą ar sirpimą“, – pasakojo praeivė.
Daržininkai pomidorus perka net turguje.
„Na, ką padarysi, vaikeli, savi nenoksta“, – sakė panevėžietė Valerija.
Esą daug apatinių žiedų nubyrėjo, o viršūnės žydi tarsi ant juoko.
„Turėjau kokius tris mažus slyvinius. Nei kam parodyti, nei pavalgyti“, – pasakojo Valerija.
Turguje tikrinome, ar neprekiaujama žaliais pomidorais. Vis dėlto, neprinokusių pomidorų turguje yra.
„Man kaip tik reikia neprinokusių pomidorų. Jie važiuos toli – 2000 kilometrų į šiaurę“, – sakė panevėžietis Virgilijus.
Pusžaliai pomidorai paraudonuos jau Norvegijoje.
„Po tris eurus, gerai bus? Na, gerai, 2,8 euro, juk važiuoja toli“, – sakė pardavėjas.
Prie lietuviškų pomidorų važiuos ne tik savi lašiniai.
„Tiks ir dešra, ir lietuviška duona“, – juokėsi Virgilijus.
Augintojai sako, kad šiemet pomidorams vasara nepalanki. Naktimis palyginti vėsu.
„Būna 10 laipsnių ar net mažiau, o dieną užkaitina – tada žiedai krenta“, – aiškino augintojas.
Pomidorai nokti vėluoja maždaug dvi savaites.
„Pomidorų daug, bet visi žali“, – sakė augintojas.
Važiuojame į šiltnamius, kur pasitinka pomidorų augintojas iš Pasvalio rajono.
Jo šiltnamiai viduje taip pat žali, tačiau augintojas tikina, kad taip yra todėl, jog prinokę pomidorai kasdien nuraškomi parduoti.
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„Sodininkai moka prinokinti greitai – nuskina visus lapus, palieka be jų, o paskui sako, kad pomidorai be skonio. Kaip jie bus su skoniu, jeigu nėra lapų?“ – kalbėjo pomidorų augintojas Žilvinas Jankūnas.
Nenormalus karštis jo pomidorams taip pat pakenkė.
„Štai yra kekė, yra kekė, o čia buvo karščiai – kekės nėra. Toliau vėl yra kekė“, – rodė Ž. Jankūnas.
Didžiausia, anot jo, pomidorų augintojų daroma klaida – netinkamas tręšimas.
„Nežinau, gal per daug azoto duoda ir per mažai kalio“, – svarstė Ž. Jankūnas.
Žinovų teigimu, per didelis azoto kiekis skatina pomidorus eikvoti energiją lapijai, o ne vaisiams nokinti. Per didelis karštis taip pat stabdo daržovių sirpimą, todėl karštomis dienomis šiltnamius reikėtų labiau vėsinti, o atvėsus – uždaryti.
Pilni krūmai sveikų žalių pomidorų dar turi laiko sunokti. Pomidorų sezonas šiltnamiuose įprastai baigiasi rugsėjo pabaigoje–spalio mėnesį.
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