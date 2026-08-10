 Pomidorai nenoksta: nei kam parodyti, nei pavalgyti

Pomidorai nenoksta: nei kam parodyti, nei pavalgyti

2026-08-10 11:57
Violeta Launikaitienė (LNK)

Ši vasara laikoma ne pomidorų vasara. Daugelis skundžiasi, kad pomidorai niekaip neparausta ir nesunoksta. Augintojai mano, kad pomidorams pakenkė šaltas pavasaris, vėliau – dideli temperatūrų skirtumai tarp nakties ir dienos bei užplūdę karščiai.

<span>Pomidorai nenoksta: nei kam parodyti, nei pavalgyti</span>
Pomidorai nenoksta: nei kam parodyti, nei pavalgyti / LNK stop kadras

Žmonės sako, kad šiemet pomidorai nenoksta.

„Net jeigu jų ir yra augančių, jie net negalvoja apie nokimą ar sirpimą“, – pasakojo praeivė.

Daržininkai pomidorus perka net turguje.

„Na, ką padarysi, vaikeli, savi nenoksta“, – sakė panevėžietė Valerija.

Esą daug apatinių žiedų nubyrėjo, o viršūnės žydi tarsi ant juoko.

„Turėjau kokius tris mažus slyvinius. Nei kam parodyti, nei pavalgyti“, – pasakojo Valerija.

LNK stop kadras

Turguje tikrinome, ar neprekiaujama žaliais pomidorais. Vis dėlto, neprinokusių pomidorų turguje yra.

„Man kaip tik reikia neprinokusių pomidorų. Jie važiuos toli – 2000 kilometrų į šiaurę“, – sakė panevėžietis Virgilijus.

Pusžaliai pomidorai paraudonuos jau Norvegijoje.

„Po tris eurus, gerai bus? Na, gerai, 2,8 euro, juk važiuoja toli“, – sakė pardavėjas.

Prie lietuviškų pomidorų važiuos ne tik savi lašiniai.

„Tiks ir dešra, ir lietuviška duona“, – juokėsi Virgilijus.

Augintojai sako, kad šiemet pomidorams vasara nepalanki. Naktimis palyginti vėsu.

„Būna 10 laipsnių ar net mažiau, o dieną užkaitina – tada žiedai krenta“, – aiškino augintojas.

Pomidorai nokti vėluoja maždaug dvi savaites.

„Pomidorų daug, bet visi žali“, – sakė augintojas.

Važiuojame į šiltnamius, kur pasitinka pomidorų augintojas iš Pasvalio rajono.

Jo šiltnamiai viduje taip pat žali, tačiau augintojas tikina, kad taip yra todėl, jog prinokę pomidorai kasdien nuraškomi parduoti.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

„Sodininkai moka prinokinti greitai – nuskina visus lapus, palieka be jų, o paskui sako, kad pomidorai be skonio. Kaip jie bus su skoniu, jeigu nėra lapų?“ – kalbėjo pomidorų augintojas Žilvinas Jankūnas.

Nenormalus karštis jo pomidorams taip pat pakenkė.

„Štai yra kekė, yra kekė, o čia buvo karščiai – kekės nėra. Toliau vėl yra kekė“, – rodė Ž. Jankūnas.

Didžiausia, anot jo, pomidorų augintojų daroma klaida – netinkamas tręšimas.

„Nežinau, gal per daug azoto duoda ir per mažai kalio“, – svarstė Ž. Jankūnas.

Žinovų teigimu, per didelis azoto kiekis skatina pomidorus eikvoti energiją lapijai, o ne vaisiams nokinti. Per didelis karštis taip pat stabdo daržovių sirpimą, todėl karštomis dienomis šiltnamius reikėtų labiau vėsinti, o atvėsus – uždaryti.

Pilni krūmai sveikų žalių pomidorų dar turi laiko sunokti. Pomidorų sezonas šiltnamiuose įprastai baigiasi rugsėjo pabaigoje–spalio mėnesį.

Šiame straipsnyje:
ūkis
pomidorai
derlius
vasara

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