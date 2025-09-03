Popovienė apie pokyčius mokyklose: tai bus privaloma

Tokią išvadą Ministrų kabinetas trečiadienį patvirtino dviem Seimo narių parengtiems Švietimo įstatymo pakeitimo projektams.
Išvadoje teigiama, kad Vyriausybė iš esmės pritaria parlamentarų projektų tikslams, tačiau siūlo Seimui jų nesvarstyti, nes „Vyriausybė planuoja parengti ir Seimui 2025 metų rudens sesijoje pateikti Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo bus siūloma reglamentuoti mobiliųjų telefonų ir kitų informacinių technologijų įrenginių naudojimo tvarką mokyklose“.
Seimas po pateikimo yra pritaręs „valstiečių“ ir konservatorių projektams, kuriais siekiama mokyklose drausti arba riboti asmeninių išmaniųjų įrenginių naudojimą, jeigu tai nesusiję su ugdymo procesu.
Šiuo metu pačios mokyklos sprendžia, ar leisti naudotis telefonais mokyklose ar ne. Tačiau tokias tvarkas turi ne visos, nes daliai jų nepavyksta sutarti su bendruomenėmis dėl mobiliųjų telefonų naudojimo.
Nebus taip, kad viena mokykla norės pasirengti, kita nenorės, bus privaloma, jog mokykla turės turėti savo tvarką. Kaip ji pasirengs, į ką atsižvelgs, kaip bendruomenė susitars, tai jau bus mokyklos reikalas.
„Rugsėjo mėnesį prasidėjus Seimo sesijai pateiksime įstatymo projektą, kuriuo bus nustatyta, jog kiekviena mokykla turės privalomai pasirengti tvarkos aprašą mobiliųjų telefonų ir kitų išmaniųjų įrenginių naudojimui“, – prieš Vyriausybės posėdį trečiadienį žurnalistams sakė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
„Nebus taip, kad viena mokykla norės pasirengti, kita nenorės, bus privaloma, jog mokykla turės turėti savo tvarką. Kaip ji pasirengs, į ką atsižvelgs, kaip bendruomenė susitars, tai jau bus mokyklos reikalas“, – pridūrė ji.
Ministrė priminė, kad rugpjūtį Švietimo, mokslo ir sporto ministerija patvirtino rekomendacijas, kaip reikėtų reglamentuoti asmeninių mobiliųjų telefonų naudojimą mokyklose.
Jose nustatytos ir išimtys, kada telefonai galėtų būti prieinami mokiniams: telefonais ugdymo tikslais ir mokytojo ar švietimo pagalbos specialisto iniciatyva galėtų naudotis 9–10 ir I–IV gimnazijos klasių mokiniai, mobilieji telefonai taip pat turi būti prieinami mokiniams, kuriems dėl jų sveikatos ar kitų išskirtinių aplinkybių jie reikalingi.
Anot rekomendacijų, mokyklos tvarkoje taip pat turi būti nustatoma, kaip mokiniai greitai galėtų susisiekti su tėvais ar pagalbos tarnybomis, jeigu kiltų toks poreikis.
Dalis švietimo ir IT ekspertų teigia, jog mokyklų bendruomenėms paliekama per daug laisvės interpretacijai, kokios taisyklės gali būti taikomos jų ugdymo įstaigoje.
Naujausi komentarai