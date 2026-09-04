Porošenka perspėja apie besikeičiančią karo specifiką: tankų mums apskritai nebereikia

„Brangūs bičiuliai Lietuvoje, karas kardinaliai pasikeitė ne per pastaruosius ketverius metus ir net ne per pastaruosius dvejus – jis kardinaliai pasikeitė per pastaruosius tris mėnesius. Ką turiu omenyje? Tankų mums apskritai nebereikia. Priminsiu, kad prieš trejus metus, kai rengėmės 2023 metų kontrpuolimui, manėme, jog kontrpuolimui reikalinga tankų galia“, – interviu naujienų portalui „Delfi“ teigė P. Porošenka.
„Dabar tankas mūšio lauke ištveria trumpiau nei minutę. Jo pabūklas gali šaudyti daugiausia 5–8 kilometrų atstumu, o dronai smogia į taikinius ir už 40 kilometrų. Tankas net nespės tiek priartėti, kad galėtų panaudoti pabūklą – bus sunaikintas pakeliui. Todėl, jei NATO šalys grindžia savo gynybą tankų batalionais, brigadomis ar divizijomis, jos jūsų neapgins“, – akcentavo jis.
Be to, už paramą Lietuvai dėkojęs P. Porošenka akcentavo bepiločių orlaivių vaidmens svarbą pasikeitusioje karo specifikoje.
„Turime suvokti, kad tai – naujo tipo karas. Mūsų dronai, įskaitant valdomus šviesolaidiniu kabeliu, šiandien gali nuskristi iki 40 kilometrų. Tai reiškia, kad susidaro 40 kilometrų pločio pilkoji zona. Rusija turi tokių pačių dronų“, – akcentavo jis.
„Dabar vykdomi ir vidutinio nuotolio smūgiai (mid-range strikes) – nuo 50 iki 200 kilometrų atstumu, naudojami labai galingi užtaisai, „Starlink“ ir tarpusavio ryšio sistemos. Rusai taip pat visa tai naudoja“, – dėstė buvęs Ukrainos prezidentas.
Rusija pastarosiomis savaitėmis intensyvino dieninius smūgius Ukrainai, kartais naudodama reaktyvinius dronus, kuriuos oro gynybos sistemoms sunkiau sunaikinti. Penktadienį pranešta ir apie tai, kad Rusijos dronas smogė Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) būstinei Kyjive.
AFP nepavyko iš karto patikrinti, kokios rūšies ginklai buvo panaudoti šiai atakai.
V. Zelenskis teigė nurodęs SBU vadovui, kad, „kai viskas bus paruošta, duoti rusams atitinkamą, apčiuopiamą atsaką, jei įmanoma – analogišku smūgiu“.
Kiek vėliau V. Zelenskis skelbė, kad šalies saugumo tarnybos (SSU) vadovas Oleksandras Pokladas pranešė, jog rengiamasi imtis aktyvių veiksmų, kurie taps atsaku į Rusijos smūgius.
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