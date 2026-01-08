Prabilo egzotiškoje saloje įstrigęs keliautojas: čia turime viską, ko galima norėti

„Kaip mums sekasi? Puikiai. Ar saugu saloje? Absoliučiai. Kai kurie straipsniai apie „įstrigusią grupę“ skamba daug baisiau, nei yra iš tikrųjų. Dar su pridėtomis nuotraukomis ne iš Sokotros salos, su ginkluotais žmonėmis. Kad dramatiškiau būtų. Žiniasklaida gerokai išpūtė burbulą“, – savo feisbuko paskyroje rašė D. Pankevičius.
Lietuvis pasakojo, kad uždarius oro uostą, jie laiku negalėjo išskristi. To priežastis – įvykęs konfliktas tarp Saudo Arabijos ir Jungtinių Arabų Emyratų (JAE). Buvo uždaryta Jemeno oro erdvė ir oro uostai visoje šalyje.
„Oro uostas buvo uždarytas ir Sokotroje, kuri gan toli nuo Jemeno žemyninės dalies (apie 400 km). Konfliktas įsiplieskė ir dabar jau nurimęs“, – tikino keliautojas.
Pastarąsias kelias dienas skrydžiai į Jemeną ir iš jo buvo smarkiai apriboti, įsiplieskus smurtui tarp konkuruojančių ginkluotų grupuočių, kurios nominaliai pavaldžios vyriausybei, bet kurias atskirai remia Abu Dabis ir Rijadas.
Sokotros saloje įstrigo apie 640 keliautojų iš viso pasaulio, tarp jų – septyniolika lietuvių.
„Po dviejų dienų laukimo gavome informaciją, kad pradedami organizuoti skrydžiai iš Sokotros salos į Saudo Arabijos miestą Jeddah. Vakar vienas lėktuvas jau išskrido, šiandien – kitas, o rytoj tikimės išvykti ir mes. Pinigus už bilietus perdavėme „Yemenia“ avialinijų atstovui, tad kliūčių nebeturėtų būti. Keleivių sąrašai nuolat keičiasi, todėl galutinį patvirtinimą gausime šiandien, apie 20 val. Po dviejų dienų saloje tikriausiai nebeliks nė vieno užsieniečio“, – aiškino D. Pankevičius.
Kai kuriems lietuviams kilo klausimas, ar gelbėjimo operacija bus finansuojama mokesčių mokėtojų pinigais, tačiau keliautojas patikino – jokios esminės pagalbos iš Lietuvos neprašyta.
„Lietuvoje kilo įvairių aistrų ir klausimų – ką mes darysime, kas mus gelbės, gal atskris „Spartanas“, o gal viską teks finansuoti iš mokesčių mokėtojų pinigų. Nepergyvenkite – jokios esminės pagalbos iš Lietuvos neprašyta“, – teigė jis.
Pagalbos iš Užsienio reikalų ministerijos lietuviai neprašė, nors ministerija ir teiravosi. Skundų dėl šios kelionės negavo ir kitos tarnybos.
Vis dėlto D. Pankevičius asmeniškai kreipėsi į Lietuvos ambasadą JAE su vienu prašymu.
„Dalinuosi ištrauka iš laiško ambasadai: „Prašyčiau Jūsų ambasados perduoti šią informaciją Europos Sąjungos delegacijai Rijade (Saudo Arabijoje), kuri teikia pagalbą ES piliečiams krizinėse situacijose. Norime, kad ES delegacija žinotų ir apie septyniolika įstrigusių Lietuvos piliečių svarstant evakuacijos galimybes. Kitų ES valstybių ambasados jau kontaktuoja su ES delegacija ir bando spręsti susiklosčiusią situaciją.“
Tai viskas. Atsakymas iš ambasados atėjo labai operatyviai su atsakymu, kad sąrašas keliautojų jau perduotas ES delegacijai“, – paaiškino keliautojas ir pažymėjo, kad jei būtų keliavęs vienas, tokio laiško net nebūtų rašęs. Jo teigimu, keliaujant su grupe, atsakomybė reikalauja imtis visų veiksmų.
„Jokios realios grėsmės“
„Kelionėse nutinka pačių įvairiausių dalykų – nuolat tenka spręsti netikėtas situacijas, dažnai ir nepalyginamai sudėtingesnes nei ši. Dabar tiesiog kelioms dienoms buvo uždarytas oro uostas – ir viskas. Jokios realios grėsmės. Prieš keletą metų irgi negalėjome išskristi iš Sokotros – tuomet likome savaitei ilgiau, ir ne tik mūsų grupė, bet ir dar viena, kito organizatoriaus iš Lietuvos. Po savaitės visi tik juokėmės prisimindami „užsitęsusias atostogas“, – pasakojo D. Pankevičius.
Keliautojas pasakojo, kad šiuo metu stovyklaudami gyvena greta lenkų grupės. Lenkai šmaikštavo, kad dar mielai pasiliktų, bet lietuviams jau norisi keliauti toliau.
„Šį rytą atšventėme gimtadienį – buvo tortas, balionai ir šokiai. Po to išėjome į žygį kalvomis aplink stovyklavietę, kurioje jau ketvirtą parą laukiame skrydžio. Su mumis yra geriausias salos virėjas, kuriam padeda dar keturi pagalbininkai lauko virtuvėje. Pietums valgysime kažką panašaus į lietuvišką kugelį su vištiena, o vėliau lipsime prie uolų rinkti austrių. Kelias valandas ketiname praleisti svečiuose pas charizmatiškąjį „urvinį žmogų“ – dabar jau visame pasaulyje žinomą personažą. Jis žadėjo mus pavaišinti šviežiomis jūros gėrybėmis.
Čia turime viską, ko galima norėti tokioje saloje – elektrą iš generatoriaus, palydovinį ryšį, puikų maistą ir dar puikesnę kompaniją“, – patirtimi dalijosi D. Pankevičius.
