Prakalbo apie bobų vasarą: gal ir jūs turite tokių grožybių?

„Paprastai vadinamoji bobų vasara būna rugsėjo paskutinę arba spalio pirmą savaitę. Ji gali trukti vos 1 ar 2 dienas arba net daugiau nei savaitę. Bet ne kasmet tai pasitaiko. 2023–2025 m. rugsėjais, galima sakyti, dovanų gavome po visą papildomą vasaros mėnesį. Šiemet rugsėjis irgi kol kas šaltais orais nepasižymi. Vyrauja vėsiai vasarai arba šiltam rudeniui (priklausomai nuo jūsų požiūrio) būdingi orai. Na, o jei laikysime, kad bobų vasara yra ne apie senas moteriškes, išėjusias pasišildyti prie namo saulutėje, bet apie vorus, kurie šiuo metų laiku mezga tankius voratinklius, tuomet bobų vasara jau tikrai prasidėjusi. Gal ir jūs savo kieme turite štai tokių grožybių?“, – mokslo svetainėje feisbuke „Orai ir klimatas Lietuvoje“ prie nuotraukos, kur voratinkliai apraizgę eglutes, rašė G. Valaika.
Naujausia orų prognozė
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba pasidalijo ir naujausia orų prognoze.
Šeštadienio naktį daug kur trumpas lietus. Vėjas pietų, pietvakarių, 8–13 m/s. Temperatūra 9–14, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis. Vėjas pietvakarių, 9–14 m/s, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra 17–22 laipsniai šilumos.
Sekmadienio naktį daugiausia vakariniuose, dieną daugelyje rajonų protarpiais palis. Dieną kai kur lis smarkiai, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Pirmadienį protarpiais lietus, naktį vietomis smarkus. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s, pajūryje vakarų, šiaurės vakarų, gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 9–14, dieną 13–18 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 18 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 10 cm per parą. Žymesnis kritimas, iki 20 cm, fiksuojamas Minijoje ties Priekule. Žymesnis kilimas, iki 28 cm, Akmenoje–Danėje ties Kretinga.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 10–19, ežeruose – 15–17, Kuršių mariose – 16–17, Baltijos jūroje – 17 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Faktai apie rugsėjo temperatūrą
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba pasidalijo kiekvienos rugsėjo dienos rekordų ir vidutinės oro temperatūros kreivėmis. Beveik visas mėnuo patenka į 10–15 laipsnių vidutinės oro temperatūros intervalą, t. y. meteorologinio (ankstyvojo) rudens laikotarpį.
„Vidutiniškai rugsėjo pradžioje pasibaigia meteorologinė vasara: anksčiausiai – dalyje rytinių rajonų ir Žemaičių aukštumoje, o vėliausiai (maždaug rugsėjo viduryje) ji palieka ir Kuršių neriją. Žvelgiant į buvusius rugsėjo mėnesius, 2025 m. rugsėjis buvo labai šiltas, o kritulių kiekis atitiko normą. 2023 ir 2024 metų rugsėjai buvo sausi, saulėti ir rekordiškai šilti. 2022 metais – pasitaikė labai šaltas ir sausas, 2021 metais – vėsus ir daug kur sausas. Taigi, per pastaruosius penkerius metus vyravo sausi rugsėjai, tačiau šilumos atžvilgiu buvo tiek labai šiltų, tiek labai vėsių“, – feisbuke rašė meteorologai.
Rugsėjo oro temperatūros rekordai:
Žemiausia oro temperatūra 6,3 laipsnio šalčio buvo užfiksuota Varėnos meteorologijos stotyje 1993 metų rugsėjo 30 d. Įdomu tai, kad 21 dienos (iš 30) minimalios oro temperatūros rekordai buvo pasiekti būtent Varėnoje. Tai lemia toje vietovėje vyraujantys smėlingi dirvožemiai, kurie ilgėjančiomis naktimis greitai atvėsta ir oro (bei dirvos paviršiaus) temperatūra dažnai nukrenta labiausiai.
Aukščiausia oro temperatūra 35,1 laipsnio karščio buvo užfiksuota Druskininkų meteorologijos stotyje 2015 m. rugsėjo 1 d. Tai yra tik 2,3 laipsnio absoliučiam aukščiausios oro temperatūros rekordui nusileidžianti reikšmė (metų absoliutus karščio rekordas 37,5 laipsnio ). Beveik visi (24 iš 30) rugsėjo mėn. šilumos rekordai buvo užfiksuoti Pietų Lietuvoje.
„Įdomu tai, jog net 21 dienos (iš 30) žemiausios oro temperatūros rekordai buvo užfiksuoti praėjusiame amžiuje ir 9 dienų šiame amžiuje. Tuo tarpu, net 23 aukščiausios oro temperatūros rekordai buvo išmatuoti XXI amžiuje“, – teigė meteorologai.
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