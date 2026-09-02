Prasideda pratybos „Stiprus Grifonas 26“: dalyvaus 2,5 tūkst. karių

Jose dalyvaus apie 2,5 tūkst. Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių iš JAV, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos, taip pat bus naudojama apie 500 vienetų karinės technikos.
Kariuomenės teigimu, pratybų tikslas – mokyti bei vertinti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Margirio pėstininkų bataliono gebėjimą planuoti, vykdyti gynybines, puolamąsias operacijas urbanizuotoje ir miškingoje vietovėje.
Pratybų metu kariai treniruosis veikti įvairaus sudėtingumo taktinėse situacijose, vykdyti manevrą, planuoti ir koordinuoti veiksmus bei priimti sprendimus dinamiškai besikeičiančioje aplinkoje.
Anot kariuomenės, tarptautinis pratybų pobūdis sudarys sąlygas Lietuvos kariams ir sąjungininkams stiprinti tarpusavio sąveiką, pasirengimą veikti kartu.
Pratybose į bendrą karinį rengimą taip pat bus integruojamas Lietuvos kariuomenės ANBO bepiločių orlaivių pajėgumas, skirtas įvairių bepiločių orlaivių sistemų plėtrai bei integracijai – nuo žvalgybos ir taikinių aptikimo iki tolimojo nuotolio smūgių bei kovos su priešo bepiločiais orlaiviais.
Kariuomenė informuoja, kad pratybų metu minėtose teritorijose judės karinė technika ir kariai su ginklais, bus naudojamos pirotechnikos priemonės.
Nuo trečiadienio iki sekmadienio iš Klaipėdos į Vilniaus regioną vyks karinių vienetų perdislokavimas – karinė technika judės Vilniaus (Nemenčinės) ir Švenčionių rajonų (Pabradės, Švenčionėlių) teritorijų link.
Pratybos vyks iki rugsėjo 20-osios.
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