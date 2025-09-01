Prasidės pratybų serija „Perkūno griausmas 2025“

„Mūsų tikslas – karinį rengimą orientuoti į tai, kad visi vienetai pasiektų ir išlaikytų parengtį vykdyti valstybės ginkluotosios gynybos plano užduotis. Šis planas apima visą Lietuvos kariuomenę ir kitas institucijas, įeinančias į ginkluotųjų pajėgų sudėtį. Planas ir institucijų koordinacija bus tikrinami pratybų „Perkūno griausmas“ metu šį rudenį“, – sakė Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras.
Pratybos tiesiogiai susijusios su realiais gynybos planais ir jų fragmentų treniravimusi, jose planuoti ir atlikti ginkluotos gynybos užduotis treniruosis Ginkluotųjų pajėgų vadavietė, Lietuvos kariuomenės ginkluotojų pajėgų vienetų ir institucijų vadavietės, kariniai vienetai ir kariai, taip pat karo komendantūros bei savivaldos institucijos.
Valstybės gynybos ir Valstybės ginkluotos gynybos planų elementai pratybose „Perkūno griausmas 2025“ bus treniruojami eilėje mažesnių pratybų: bendros pratybos su Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) „Priedanga-25“, kurių metu bus stiprinamas pasienio ruožas, LK pratybos su VRM Jungtinėmis specialiųjų operacijų pajėgomis „Jungtinės greitojo reagavimo pajėgos 2025“, pratybos „Vyčio skliautas/Pasitikėjimas 2025“, pratybos „Perkūno bastionas 2025“, skirtos komendantinių vienetų rengimui. Rugsėjo–spalio mėnesiais taip pat vyks kasmetinės Lietuvos kariuomenės pratybos, kaip „Inžinierių griausmas 2025“, „Geležinis vilkas 2025 II“ „Stiprus grifonas 2025“.
Pratybų „Priedanga-25“ metu kartu su VSAT bus vykdomos sienos apsaugos sustiprinimo operacijos – Taikos meto užduočių vienetai sustiprins pasienio ruožus ir kartu su VSAT vykdyti patruliavimą ir sienos kontrolę. Panašiu metu prasidėsiančiose Greitojo reagavimo pajėgose budinčių karinių vienetų pratybose bus treniruojamasi atsakyti į valstybės sienos pažeidimo, nekonvencinio pobūdžio hibridinės (ginkluotos) veiklos geležinkelio ruože ir vietinio pobūdžio ginkluoto incidento grėsmes. Planuojama treniruoti Greitojo reagavimo pajėgų sąveiką su VRM institucijomis, savivaldybe bei vykdyti padalinių ir infrastruktūros objektų perėmimo/perdavimo procedūras.
„Perkūno griausmas 2025“ kontekste vyksiančių pratybų „Perkūno bastionas 2025“ metu bus įgalinti ir karo komendantai, kurie priskirtose savivaldybėse vykdys sąveiką su ginkluotojų pajėgų vienetais šalyje įvedus mobilizaciją ir karo padėtį. Vyks rezervo šaukimo procedūrų, revizijos procedūrų, karo komendantūrų operacinių planų treniruotės.
Lygiagrečiai pratyboms „Perkūno griausmas 2025“ vyks Vokietijos brigados 45-osios brigados lauko pratybų „Grand Eagle 25“ (liet. Didysis erelis) metu į Lietuvą atvyks apie 2000 karių iš Vokietijos 37-osios brigados, kurie prisijungs prie 45-osios brigados karių. NATO pratybų „Northern Coasts“ (liet. Šiaurės krantai) metu Vokietijos JAV ir Lietuvos laivai patruliuos Baltijos jūroje. Taip pat šiame laikotarpyje Jungtinių Amerikos Valstijų kariai vykdys vadaviečių pratybas „Iron Fist“ (liet. Geležinis kumštis), kurių metu sąjungininkų pajėgos persidislokuos iš Lenkijos į Suvalkų koridorių. NATO pratybų „Steadfast Duel 2025“ (liet. Tvirta dvikova) metu siekiama treniruoti NATO valdymo ir pajėgų struktūrų elementus vykdyti atgrasymo ir gynybos operacijas, pagal regioninius planus euroatlantinėje operacinėje aplinkoje, sinchronizavimą tarp regioninių planų ir sąjungininkų nacionalinių planų.
„Perkūno griausmas 2025“ pratybos vykdomos siekiant sukoordinuoti Lietuvos kariuomenės ir sąjungininkų pajėgų, valstybės institucijų, savivaldos ir piliečių pastangas. Mobilizacija, karo prievolininkų šaukimas, karo komendantūrų įkūrimas, Strateginės vadavietės išskleidimas ir kiti pratybose planuojami treniruoti veiksmai orientuojami į vieną tikslą – valstybės mastu pasiruošti valstybės ginkluotai gynybai.
