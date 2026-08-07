Per pratybas „Alertex“ tikrintas karių ir institucijų pasirengimas reaguoti į grėsmes

Pratybų metu kariai, gavę signalą, privalėjo per nustatytą laiką atvykti į susitelkimo vietą ir vykdyti jiems paskirtas užduotis. Didelis dėmesys skirtas reagavimui į dabartines saugumo grėsmes, ypač dronų panaudojimą.
Anot kariuomenės, kariai treniravosi greitai identifikuoti dronus, įvertinti jų keliamą riziką ir atlikti neutralizavimo veiksmus, imituojant realias situacijas.
Prie pratybų prisijungė Alytaus miesto bei rajono savivaldybių atstovai. Jų metu vertinta, kaip institucijos reaguoja į gautą pranešimą, koordinuoja veiksmus bei priima sprendimus.
Alytaus rajono savivaldybė ir Alytaus regioninė karo komendantūrų valdyba treniravosi, kaip paskirstyti ir mobilizuoti reikiamus resursus ekstremalios situacijos metu. Pirmą kartą Alytaus įgulos vykdytos rekvizicijos metu tikrinta, kaip greitai galima surinkti gynybai reikalingą techniką, personalą ir kitus pajėgumus.
Sąveikos pratybos taip pat dalyvavo Alytaus Stasio Kudirkos ligoninė, kuri treniravosi vienu metu priimti didelį skaičių sunkių pacientų. Ligoninės komanda vertino pasirengimą ekstremalioms situacijoms, greito priėmimo pajėgumus ir medicininės pagalbos teikimą esant padidintam krūviui.
Alytaus įgulą sudaro Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-oji rinktinė, Alytaus regioninė Karo komendantūrų valdyba, Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos Rolė 1 Medicininės paramos vienetas ir Lietuvos kariuomenės Karo policija.
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