Pratybos „Griausmas 2025“: imituota „Spartano“ avarija

Pratybų metu vertinti karių, Šiaulių miesto institucijų bei tarnybų gebėjimai veikti kartu.
Jų metu naudotos garsinės ir dūminės imitacijos, sprogstamosios mokomosios medžiagos, Šiaulių mieste ir rajone šalia Gudelių ežero buvo padidėjęs karinių orlaivių bei transporto judėjimas.
Pratybų metu simuliuota transporto lėktuvo „Spartan“ avarija – jis pakilimo metu virš Gudelių ežero susidūrė su paukščių būriu. Dėl pažeistų variklių orlaivis negalėjo saugiai grįžti į Aviacijos bazę, todėl pilotai priėmė sprendimą leistis laukuose prie Gudelių ežero. Simuliuoto avarinio nusileidimo metu lėktuvas kliudė ežero krantą, dalis nuolaužų atsidūrė vandenyje, o įgula bei keleiviai turėjo evakuotis.
Į incidento vietą buvo pasitelkti kariai, ugniagesiai, medikai, pareigūnai, Bendrasis pagalbos centras, Šiaulių skrydžių valdymo centras, „Oro navigacija“, Šiaulių rajono savivaldybės administracija, Aeronautikos gelbėjimo koordinacinis centras.
Kaip pranešė Respublikinė Šiaulių ligoninė, medikai imitavo pagalbos teikimą 14 pacientų, vežamų vienas po kito į gydymo įstaigą.
Ligoninės medikai bei karo medicinos tarnybos atstovai, stebėję kolegų darbą, vertino gydymo įstaigos galimybes bei medikų pasirengimą teikti pagalbą dideliam srautui ligonių.
Incidentų likvidavimo treniruotės Aviacijos bazėje organizuojamos kasmet nuo 2008-ųjų.
