Premjeras: Lietuva yra pasiruošusi į Prancūziją siųsti ugniagesių komandą

„Esame pasirengę padėti Prancūzijai, susiduriančiai su didžiuliais miškų gaisrais. Yra parengta 32 ugniagesių gelbėtojų komanda ir penkios autocisternos, kurios galėtų būti išsiųstos pagal poreikį“, – trečiadienį Vyriausybės posėdžio metu sakė M. Sinkevičius.
Premjero teigimu, šiuo metu vyksta konsultacijos ir pokalbiai su Prancūzija, koks tas poreikis yra.
„Jei jis (poreikis – BNS) bus deklaruotas, mes su PAGD kolegomis, tarnybos gelbėtojais prisidėsime, ir technika, ir žmonėmis“, – teigė M. Sinkevičius.
„Lietuva yra aktyvi ir atsakinga tarptautinės bendruomenės narė, kai mūsų partnerius ištinka krizės ir nelaimės, mes niekada neliekame nuošalyje. Žinoma, tikimės iš partnerių, kai mūsų šalyje atsitinka nelaimės“, – kalbėjo jis.
Kaip rašė BNS, nuo metų pradžios Prancūzijoje per miškų gaisrus išdegė apie 115 tūkst. hektarų.
Pasak vidaus reikalų ministro Laurent'o Nunezo (Lorano Nunjeso), Prancūzija šiuo metu kasdien kovoja su 30–40 miškų gaisrų. Sąlygos išliko labai nepalankios pagrindiniuose frontuose, įskaitant pietvakarinius Žirondos ir Landų regionus bei Varo regioną prie Viduržemio jūros.
Į Žirondą iš viso nusiųsta 2,5 tūkst. ugniagesių, įskaitant Šveicarijos ugniagesių komandą, 1,5 tūkst. kariškių ir apie 1,2 tūkst. policininkų, anksčiau sakė L. Nunezas.
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