Premjeras: privalome tai užtikrinti

„Iššūkių kupinais laikais pareigūnų darbas yra itin svarbus mūsų valstybės saugumui ir visuomenės gerovei. Todėl privalome užtikrinti, kad šie žmonės turėtų tinkamas sąlygas tarnauti valstybei, būtų teisingai atlyginami ir jaustų socialinį saugumą“, – Vyriausybės išplatintame pranešime cituojamas ministras pirmininkas.
Vyriausybė savo programoje yra numačiusi nuosekliai didinti statutinių pareigūnų darbo užmokestį visose grandyse, užtikrinti jų statusą atitinkančias socialines garantijas, siekti priedo už tarnybos stažą atkūrimo, sudaryti geresnes sąlygas derinti tarnybą ir šeimos gyvenimą bei skatinti pareigūnus ilgiau pasilikti tarnyboje.
Taip pat siekiama stiprinti kolektyvinius darbo santykius ir profesinių sąjungų dalyvavimą priimant sprendimus.
Vyriausybės teigimu, šių prioritetų įgyvendinimas jau duoda rezultatų: 2026 metais statutinių tarnybų bendras darbo užmokesčio fondas padidėjo 7 proc., pareigūnų atlyginimams papildomai skirta 39,2 mln. eurų.
Nuo metų pradžios padidinti minimalūs pareiginių algų koeficientai, o daliai pareigūnų padidintos pareiginės algos. Taip pat įsigaliojo 300 eurų kompensacija už ilgalaikę tarnybą.
„Vyriausybė nuosekliai siekia gerinti itin svarbų darbą atliekančių pareigūnų veiklos sąlygas. Šiame procese profesinių sąjungų balsas yra labai svarbus – tik konstruktyviai bendradarbiaudami galime rasti ilgalaikius sprendimus“, – pabrėžė premjeras.
NPPSS pirmininkė Ineta Kursevičienė teigė, kad susitikimas su premjero komanda suteikė vilčių, kad pagaliau buvo išgirstas pareigūnų siūlymas parengti ilgalaikį susitarimą dėl atlyginimų didėjimo.
Jos teigimu, M. Sinkevičius išsakė pritarimą tokiems planams.
„Šiandieną mes galime turėti atspirties tašką, kad pareigūno, pradedančio tarnybą, atlyginimas galėtų siekti apie 1,5 tūkst. eurų ir nuo to atspirties taško didėtų visiems kitiems aukštesnės grandies pareigūnams“, – BNS sakė I. Kursevičienė.
„Žmogus ateidamas, rinkdamasis šias tarnybas, matytų perspektyvą, kaip augs jo atlyginimas karjeros prasme ir koks galbūt galėtų būti rezultatas jam išeinant į užtarnautą pensiją po 25 ar daugiau metų, nes dabar mes tokio modelio aiškaus neturime“, – kalbėjo ji.
Prie šio projekto, NPPSS pirmininkės teigimu, Vyriausybės atstovai dirbs kartu su profesinėmis sąjungomis.
„Mūsų profesinių sąjungų susivienijimo lūkestis, kad dar šių metų pabaigoje mes turėtumėme projektą. Ir aš manau, kad tai yra įmanoma, nes daug metų apie tai kalbame ir mes daug jau esam susidėlioję konkrečių sričių, kaip būtų galima tą projektą padaryti“, – teigė I. Kursevičienė.
Ji pabrėžė, kad šias idėjas taip pat tikimasi aptarti ir su vidaus reikalų ministru Martynu Katelynu bei jo komanda.
Be to, kitą savaitę profesinės sąjungos susitiks su socialinės apsaugos ir darbo ministre Inga Ruginiene aptarti karių ir pareigūnų pensijų klausimą.
Kaip rašė BNS, liepos pabaigoje vidaus reikalų ministras M. Katelynas teigė, kad didesnė dalis statutinių tarnybų biudžeto galėtų būti skirta pareigūnų algoms, taip užtikrinant jų augimą.
Pasak jo, įstaigos galėtų persižiūrėti, ar šiandien tikslingai leidžia pinigus infrastruktūrai arba, pavyzdžiui, automobilių parkui.
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