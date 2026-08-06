Premjeras šimtukininkams: būkite atviri pasauliui, bet atminkite, kad namai – Lietuva

„Būkite atviri pasauliui: semkitės iš jo mokslų ir išminties. Tačiau visada atminkite, kad pasaulyje turite savo namus, kad tie namai – Lietuva, kur kiekvienas esate laukiamas ir galite kurtis prasmingus gyvenimus. Esate Lietuvos vaikai ir Lietuvai visada reikės jūsų žinių, talentų ir kūrybos“, – Vyriausybės pranešime cituojamas M. Sinkevičius.
„Jūsų puikūs pasiekimai – ne tik sėkmės, bet visų pirma atkaklumo, nuoseklaus darbo, gyvo smalsumo rezultatas. Tai svarbios žmogaus savybės, kurių linkiu niekada neprarasti“, – sakė ministras pirmininkas.
Taip ketvirtadienį jis kalbėjo Vyriausybės renginyje, kuriame pagerbti abiturientai ir profesinių įstaigų absolventai, aukščiausiais įvertinimais išlaikę brandos ir profesinio mokymo kvalifikacijos bei tarptautinio bakalaureato diplomo programos egzaminus.
Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė pabrėžė, kad abiturientų žinios, talentas ir idėjos reikalingos Lietuvai.
„Mūsų valstybei reikia jūsų smalsumo, jūsų kūrybiškumo, jūsų drąsos imtis atsakomybės ir kurti ateitį. Tikiu jumis. Tikiu, kad jūsų žinios, talentas ir vertybės padės kurti Lietuvą, kurioje gera gyventi. Sveikinu jus ir linkiu drąsiai eiti savo keliu“, – cituojama R. Popovienė.
Geriausiems abiturientams ir absolventams įteiktos padėkos ir simbolinės dovanos – Lietuvos istorinės vėliavos.
Vyriausybės duomenimis, šiemet bent po vieną šimto balų įvertinimą brandos egzaminuose pelnė 839 jauni žmonės.
Tarp jų 635 abiturientai gavo po vieną, 140 – po du šimtukus. 44 abiturientai maksimaliu balu įvertinti trijuose, 15 abiturientų – keturiuose, keturi abiturientai – penkiuose ir vienas abiturientas – šešiuose egzaminuose.
Iš viso 46 iš 60 Lietuvos savivaldybių yra abiturientų, gavusių šimtuką už valstybinius brandos egzaminus.
Renginio pradžioje tylos minute buvo pagerbtas per eismo įvykį Ažulaukės kaime liepos 23-iąją žuvusios abiturientės, kuri gavo penkis šimto balų įvertinimus, atminimas.
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