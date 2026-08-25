Premjeras: situacija vis dar prasta

„Situacija yra prasta. Nevyniojant žodžių į vatą, iš tikrųjų prasta. Ir čia turbūt vien atsiprašymų visuomenės neužtenka“, – antradienį Kaune žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
Premjeras teigė, kad šiuo metu dedamos maksimalios pastangos kuo greičiau likviduoti audros padarinius. Anot jo, sekmadienį ir pirmadienį jis ragino institucijų vadovus spartinti darbus.
„Brigadų skaičius įspūdingas, žmonių, kurie dirba, skaičiai įspūdingi, bet vis tiek tempai per lėti“, – teigė jis.
M. Sinkevičius taip pat atkreipė dėmesį į elektros tinklų būklę. Pasak jo, dalį sutrikimų lemia vis dar naudojamos elektros oro linijos, kurių laidai nutiesti tarp atramų. Juos perkėlus po žeme, elektros tiekimo sutrikimų būtų gerokai mažiau, o jų padarinius būtų galima pašalinti greičiau.
„Ūkis, akivaizdu, buvo apleistas“, – sakė premjeras.
Ir čia turbūt vien atsiprašymų visuomenės neužtenka.
Jis taip pat neatmetė galimybės pasitelkti užsienio partnerius. Anot premjero, svarstoma „kontraktiniais pagrindais“ kviestis Lenkijos rangovus, kurie galėtų padėti Lietuvos rangovams likviduoti audros padarinius.
Premjeras pabrėžė, kad būtina galvoti ne tik apie trumpalaikius sprendimus, bet ir apie ilgalaikes investicijas į elektros tinklų apsaugą bei geresnį pasirengimą ateities audroms.
„Turime galvoti ir apie trumpalaikius žingsnius, kaip ateityje būsime geriau pasiruošę, ir ilgalaikius strateginius tikslus, investicijas, kad tas mūsų ESO ūkis ir elektros ūkis būtų apsaugotas“, – sakė M. Sinkevičius.
ELTA primena, kad per šeštadienį kilusią audrą virto medžiai, žuvo vienas žmogus, dar keturi buvo sužeisti. Elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų.
Naujausiais ESO duomenimis, elektros vis dar neturi apie 80 tūkst. klientų.
Lietuvos draudikų asociacijos (LDA) duomenimis, audra gyventojams ir verslui jau padarė daugiau nei 3 mln. eurų draudžiamųjų nuostolių, o draudikai sulaukė daugiau kaip 3 tūkst. pranešimų apie žalą. Asociacija prognozuoja, kad šie skaičiai dar augs.
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