Iš premjero – skubus prašymas dėl gamtos stichijų

„Aš tiesiog norėčiau paprašyti dviejų ministerijų, pasitelkiant turbūt įmonių vadovus, atstovus, pagalvoti ir pateikti per dvi savaites siūlymus: ir strateginius, su poreikiu lėšų, ir trumpalaikius, su galbūt greitesniu realizavimu ir vykdymu“, – Vyriausybės pasitarime trečiadienį sakė premjeras.
„Deja, bet stichijų valdyti dar šiuolaikinis pasaulis nesugeba ir tikriausiai nesugebės. Bet pasiruošimą joms, įvairioms situacijoms ekstremalioms, mes turime stiprinti ir būti labiau pasirengę nei galbūt buvome iki šiol“, – pridūrė jis.
Anot M. Sinkevičiaus, į procesą turėtų būti įtrauktas ir Nacionalinis krizių valdymo centras.
Premjeras taip pat pavedė energetikos ministrui užtikrinti, kad papildomas nuostolių kompensavimas gyventojams dėl elektros sutrikimų būtų kuo paprastesnis.
„Norėčiau, kad tas papildomas finansavimas būtų kaip įmanoma supaprastintas. Kad jis nebūtų komplikuotas, sakykim, pagyvenusiems asmenims. Čia to paprastumo, nekomplikavimo reikia. Turbūt reikia ir paaiškinimo visuomenei, ką galima įsigyti, per konkrečius pavyzdžius. Prašymas būtų tiesiog praeiti tą kliento kelią, išbandžius jį asmeniškai“, – teigė Vyriausybės vadovas.
Čia to paprastumo, nekomplikavimo reikia.
Kaip rašė BNS, Bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems truks ilgiau nei 72 valandas.
Maksimali kompensacijos už tiesiogiai patirtus nuostolius suma supaprastinta tvarka sieks iki 220 eurų: už sugedusį maistą – iki 60 eurų, už generatoriaus įsigijimą ar nuomą – iki 40 eurų per parą, už kuro generatoriui išlaidas – iki 90 eurų, už apgyvendinimo išlaidas, kai žmonėms buvo būtina laikinai apsistoti kitur – iki 60 eurų.
Bendrovė skaičiuoja, kad vidutiniam vartotojui, kuriam elektros tiekimas nebuvo atnaujintas per tris paras, priklauso beveik 45 eurų fiksuota kompensacijos dedamoji bei 1,05 euro dedamoji už kiekvieną vėlavimo valandą.
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