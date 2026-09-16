Prezidentas kritikuoja sprendimą nepaskelbti realaus oro pavojaus

„Blogai vertinu, galiu atsakyti trumpai, taip neturi būti. Tai, tikėtina, tikrai buvo dronas, kuris judėjo Rytų kryptimi. Taip, mes galime ginčytis, koks buvo jo greitis, ar tikrai galėjo taip greitai įskristi – bet tai yra antriniai klausimai. Jis kėlė realų pavojų ir tokiais atvejais įspėjimas turi būti nedelsiamas“, – žurnalistams po trečiadienį vykusio Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdžio teigė G. Nausėda.
Be to, šalies vadovo teigimu, Lietuvai reikėtų rinkti daugiau informacijos apie tai, kas vyksta Baltarusijoje ir Kaliningrado srityje.
„Privalome kaip galima daugiau žinoti apie galimą dronų judėjimo trajektoriją ir daugiau žinoti apie tai, kas vyksta Baltarusijoje ir Kaliningrado srityje. Jūs gi puikiai suprantate, kad tie dronai neatskrenda kažkur tai iš viršaus – jie skrenda horizontaliai ir atskrenda, labai dažnu atveju, iš kaimyninės Baltarusijos. Būtų tikrai labai įdomu žinoti, kokios yra Baltarusijos oro gynybos galimybės. Ne iš spaudos, žinoma, tam yra tam tikros tarnybos. Kas vyksta Kaliningrade, nes, galimas dalykas, kad dalis dronų patenka ir ten“, – tikino prezidentas.
„Tai yra ne tik mūsų žmonių saugumui svarbūs dalykai, bet tai yra ir svarbūs dalykai, kurie leistų mums užkardyti galimas provokacijas prieš Lietuvą. Viena iš provokacijų galėtų būti tokia, kad tokiems dronams patekus į Kaliningradą būtų apkaltinta Lietuva, kuri neva suteikia savo teritoriją kažkokioms tai dronų atakoms. Taip nėra, taip nebus, aš tą esu aiškiai pasakęs. Stengsimės numušti bet kokį droną, nesvarbu, iš kokios pusės jis atskrenda ir kur jis skrenda, nes tai yra, pirmiausia, mūsų žmonių saugumui kylantis pavojus“, – pabrėžė jis.
Kaip skelbta, antradienio naktį Vilniaus ir Kauno apskrityse dėl pastebėto drono buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus. Vėliau buvo informuota, kad dronas sunaikintas, tikėtinas oro pavojus buvo atšauktas.
Droną numušė iš Aviacijos bazės Šiauliuose pakilę sąjungininkų iš Italijos naikintuvai, jam sunaikinti buvo pasitelkta raketinė ginkluotė.
Nors pagal pirminę informaciją dronas galėjo būti neutralizuotas Alytaus rajone, ties Navasiolkų kaimu, kiek vėliau Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) patikslino, kad jis numuštas ties Pratkūnų kaimu Kaišiadorių rajone.
Preliminariais duomenimis, dronas į Lietuvos oro erdvę įskrido iš Baltarusijos.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas antradienio vakarą patvirtino, kad numuštas dronas turėjo sprogmenį. Jis buvo neutralizuotas.
Prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog antradienio naktį į Lietuvos oro erdvę įskridęs, o vėliau numuštas objektas buvo Rusijos „Gerbera“ tipo dronas, kuris buvo skirtas pulti Ukrainą, tačiau buvo nukrypęs nuo kurso.
Sekmadienį testo neišlaikėme
Tuo metu kalbėdamas apie sekmadienį paryčiais Lietuvos oro erdvę kirtusį droną, prezidentas tikina, kad nesuveikus gyventojų perspėjimo sistemai valstybė neišlaikė testo.
„Dėl šito konkretaus atvejo – ne, testo neišlaikėme. Informacijos apie šio drono judėjimą Kaliningrado srityje – aš tokios informacijos neturiu. Šiuo metu tokių patikslintų duomenų nėra, tiriame ir galimą versiją, kad tas dronas, kuris buvo rastas Lenkijos šiaurinėje pakrantėje, gali būti tas pats dronas, kuris skrido per Lietuvą“, – dėstė G. Nausėda.
Ne, testo neišlaikėme.
„Bet kuriuo atveju turėjo suveikti tiek informavimo sistema, tiek ir galimybės panaudoti tam tikras kovos priemones tam, kad šitas dronas būtų sunaikintas, jos turėjo būti išnaudotos. To nebuvo padaryta, galbūt ir dėl riboto laiko, bet šiuo atveju ribotas laikas nėra atsiprašymas, kodėl sistema nesuveikė“, – akcentavo jis.
Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje netoli paplūdimio rastas, kaip įtariama, Rusijos dronas. Kariškiai paėmė įrenginį Vakarų Pamario vaivadijos Rusinovo kaime. Lenkijos gynybos viceministras Cezary Tomczykas patvirtino, kad visi iki šiol turimi duomenys rodo, jog dronas yra rusiškas, ir pranešė, kad įrenginys perduotas atitinkamoms tarnyboms ištirti.
Lietuvos kariuomenė pranešė, kad sekmadienį paryčiais Karinių oro pajėgų radarai ties Varėna buvo užfiksavę Kaliningrado srities kryptimi judėjusią žymą. Tikėtina, kad objektas į Lietuvą pateko iš Baltarusijos. Šis objektas kirto Lietuvos bei Kaliningrado srities sieną.
Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovo Vilmanto Vitkausko, tai galėjo būti dronas. Jis žurnalistams tvirtino, jog versijos, kodėl į Lietuvą iš Baltarusijos galėjo įskristi dronas, gali būti įvairios. Viena jų – tai galėjo būti nuklydęs dronas.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad nėra patenkintas institucijų pateikta informacija apie sekmadienį galimai Lietuvos oro erdvę pažeidusį droną – tikslesnėms įvykio aplinkybėms išsiaiškinti paprašė sudaryti ekspertų darbo grupę.
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