Prezidentas LRT tarybos nare paskyrė Liudviką Meškauskaitę

L. Meškauskaitė yra teisininkė, advokatė, Lietuvos advokatūros savivaldos veikėja, žiniasklaidos teisės, žmogaus teisių, konstitucinės, civilinės ir baudžiamosios teisės specialistė, Vilniaus universiteto ir Mykolo Romerio universiteto docentė, visuomenininkė.
2004 metais ji prezidento apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu.
Naująja LRT tarybos nare L. Meškauskaitė paskirta vietoj kovą atsistatydinusio Giedriaus Jucevičiaus. Šalies vadovas rinkosi iš dviejų kandidatų, į LRT tarybą taip pat svarstytas teisininkas Vytis Turonis.
G. Nausėda į LRT tarybą taip pat yra paskyręs jos dabartinį pirmininką Mindaugą Jurkyną, jo pavaduotoją Rėdą Brandišauskienę ir Renatą Mendeikienę.
LRT tarybą iš viso sudaro dvylika narių. Po keturis jos narius skiria prezidentas ir Seimas (du iš valdančiosios daugumos ir du iš opozicijos), dar keturis narius – Mokslo taryba, Lietuvos meno kūrėjų asociacija, Lietuvos vyskupų konferencija bei Lietuvos švietimo taryba.
Tarybos nariai skiriami šešerių metų kadencijai.
L. Meškauskaitė: svarbiausia, kad transliuotojas vykdytų savo misiją
L. Meškauskaitė sako sieksianti, kad visuomeninis transliuotojas užtikrintų nuomonių pliuralizmą ir vykdytų įstatyme įtvirtintą misiją.
„LRT svarbiausia, kad būtų nuomonių pliuralizmas, kad būtų kultūrinės laidos, kad būtų diskusinės laidos, kad būtų įgyvendinta misija LRT, kuri yra apibrėžta įstatyme, Konstitucinio Teismo doktrinoje. Daugiau kažkokių aš neturiu tikslų“, – BNS pirmadienį sakė L. Meškauskaitė.
„Nemanau, kad aš viena turėčiau tuos klausimus spręsti, yra taryba ir aš pasistengsiu atitinkamai joje dalyvauti kaip tarybos narė, tai galbūt kažkokių ir atsiras jau konkretesnių tikslų, bet dabar tai kažkokių tikslų tokių savo neturiu, bet manau, kad svarbiausia, kad LRT vykdytų savo misiją“, – teigė ji.
Naujoji LRT tarybos narė teigė sutikusi kandidatuoti į šias pareigas, nes tai yra jos profesinė sritis.
„Mano viena iš svarbiausių sričių yra žiniasklaidos teisė. Aš esu disertaciją apsigynusi ir tris monografijas parašiusi, tiesiog, tai mano sritis, dėl to ir sutikau (kandidatuoti – BNS)“, – kalbėjo L. Meškauskaitė.
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