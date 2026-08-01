Prezidentas sovietų represuotiesiems: Europoje matant brutalią agresiją, jūs primenate laisvės kainą

Taip šalies vadovas kalbėjo Ariogaloje šeštadienį vykusio Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąskrydžio „Su Lietuva širdy“ dalyviams skirtame sveikinime.
Pasak G. Nausėdos, šiuo susibūrimu išreiškiama pagarba tiems, kurie net sunkiausiomis okupacijos ir tremties dienomis išsaugojo meilę tėvynei, tikėjimą laisve ir žmogaus orumu.
„Jūsų gyvenimo istorijos byloja apie nepalaužiamą dvasią. Tremtis, kalėjimai ir lageriai turėjo palaužti žmogų ir tautą, tačiau neįmanoma palaužti to, ko žiaurus ir nužmogėjęs okupantas nesupranta“, – teigė prezidentas.
„Net tolimiausiuose Sibiro kampeliuose buvo saugoma lietuviška kalba, perduodamos tradicijos, puoselėjama viltis sugrįžti į laisvą tėvynę. Būtent ši ištikimybė Lietuvai tapo tvirtu pamatu mūsų valstybės laisvei atkurti“, – pažymėjo G. Nausėda.
Jo teigimu, kai Europoje vėl matoma brutali agresija ir mėginimai jėga paneigti tautų teisę pačioms spręsti savo likimą, buvusių politinių kalinių ir tremtinių patirtis įgauna dar gilesnę prasmę, primindama, kad laisvė nėra duotybė.
„Todėl Ariogala kasmet tampa vieta, kur susitinka skirtingos kartos. Čia perduodama ne tik istorinė atmintis, bet ir vertybės, kuriomis gyvena stipri valstybė, – meilė Lietuvai, pagarba žmogui, atsakomybė už savo kraštą ir tikėjimas laisvės galia“, – cituojamas prezidentas.
BNS rašė, kad per sovietinę okupaciją 1940–1952 metais iš Lietuvos ištremta daugiau nei 130 tūkst. žmonių, taip pat tūkstančiai žuvo lageriuose.
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