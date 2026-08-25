Prezidento patarėja: visų mūsų atsakomybė, kad sistema veiktų

Šiam prezidento siūlymui dar turi pritarti Seimas.
„Dalyvausime labai aktyviai tam, kad po trejų metų vėl neatsidurtume prie slenksčio, taip vaizdžiai tariant, prie problemos“, – LRT radijui antradienį sakė J. Karpavičienė.
„Visų mūsų ir pareiga, ir atsakomybė, kad sistema veiktų. (...) Labai aiškiai identifikuotos problemos, labai aiškūs sprendimo būdai, reikia tiktai surasti tą veikimo mechanizmą, kaip tos problemos galėtų būti išspręstos“, – kalbėjo ji.
Kaip rašė BNS, 2022 metais Seimas priėmė Švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias vienuoliktokais tapti norintys dešimtokai Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą (PUPP) turėtų įveikti mažiausiai ketvertu.
Dalyvausime labai aktyviai tam, kad po trejų metų vėl neatsidurtume prie slenksčio, taip vaizdžiai tariant, prie problemos.
Šis reikalavimas turėjo įsigalioti 2026 metų rugsėjo 1-ąją. Vis dėlto liepos viduryje socdemų iniciatyva Seimas atšaukė šį reikalavimą, siekdamas palikti dabartinę tvarką, kai mokinys pagrindinį išsilavinimą įgyja baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus.
Šį sprendimą prezidentas vetavo, pasiūlydamas atidėti naujos kartelės įsigaliojimą iki 2029 metų.
Parlamentarai antradienį rinksis į neeilinę sesiją, skirtą apsispręsti dėl reikalavimų dešimtos klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti.
Tiek švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, tiek Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūnė Orinta Leiputė BNS yra teigusios, kad politinė jėga linkusi pritarti šalies vadovo veto.
Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė teigia, jog spragų šalinimas ir pagalba mokiniams pasiruošti patikrinimams bus vienas iš komiteto prioritetinių darbų
„Labai svarbus yra savivaldybių vaidmuo, kad jos dalyvautų ir bendradarbiautų, nes netolygumai sistemos pasirengimo labai dar priklauso ir nuo vietos, nuo savivaldybės“, – akcentavo politikė.
„PUPP egzamino išlaikymo rezultatai yra labai netolygūs: vienose savivaldybėse jie laikomi visai neprastai, o kitur tą ketvertą pasiekti ir būna iššūkių. Tai vadinasi, dar vienas iš aspektų – mažinti netolygumą savivaldybėse“, – kalbėjo ji.
Dešimtoje klasėje tikrinami lietuvių kalbos ir matematikos bei tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimai.
PUPP yra privalomas visiems dešimtų klasių mokiniams, tačiau šiuo metu rezultatai neturi įtakos perkėlimui į aukštesnę klasę.
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