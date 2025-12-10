Prezidento patarėjas: Valstybės gynimo taryba į posėdį rinksis kitą savaitę

Jis tikino, kad tarp aptariamų klausimų bus diskutuojama ir dėl vietos, kur turėtų atsirasti naujas brigados dydžio poligonas.
„Tikimės, kad bus sprendimai, bet išties mes viską darysime, kad sprendimai būtų pilnai suderinti. Ir tada juos pateiksime ir paviešinsime. Kol to iki galo nėra, tai – ankstyva kalbėti. Ar bus pirmadienį, ar ne – pažiūrėsime“, – trečiadienį žurnalistams teigė D. Matulionis.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas dar praėjusią savaitę sakė besitikintis, kad būtent gruodžio viduryje susirinkusi VGT apsispręs dėl poligono.
BNS rašė, kad ankstesnė Krašto apsaugos ministerijos vadovybė Lietuvoje norėjo įsteigti du naujus poligonus.
Vienas iš jų planuotas brigados dydžio – apie 20 tūkst. hektarų, dėl kito poligono dydžio dar neaišku. Anksčiau kaip palankiausia vieta šioms teritorijoms buvo įvardijama Pietų Lietuva.
Kaip anksčiau yra sakęs prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Marius Česnulevičius VGT taip pat spręs, kaip šaliai kovoti su kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsme.
Pats Gitanas Nausėda dar pirmadienį teigė, jog posėdžio metu svarstant apie priemones, be kita ko, bus diskutuojama apie tai, koks Minsko turtas, kuris yra Lietuvoje, galėtų būti užšaldytas arba konfiskuotas.
Tą patikino ir D. Matulionis.
„Iš tiesų svarstysime ir žiūrėsime, kokio turto Baltarusija turi Lietuvoje, ir mes tą turime įvertinti. Ir tada žiūrėsim, ar kažkokie reikalingi sprendimai, ar ne“, – kalbėjo jis.
Kaip rašė BNS, kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais jau keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.
Dėl to Vilniui kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, Minskas atsisako išleisti Lietuvoje registruotus vilkikus, siekdamas konsultacijų užsienio reikalų ministerijų lygiu, tačiau Lietuvos politikai tokius raginimus atmeta. Pasak jų, taip režimas siekia legitimizavimo bei sankcijų panaikinimo.
Naujausi komentarai