Prezidentūroje bus apdovanoti Konstitucijos egzamino nugalėtojai

Šiemet Konstitucijos egzaminą laikė daugiau kaip 26 tūkstančiai dalyvių.
Kaip anksčiau pranešė Teisingumo ministerija, šiemet vykusiame 19-ame teisinių žinių iššūkyje dalyviai rungėsi skirtingose kategorijose, įskaitant geriausiai Konstituciją išmanantį pasaulio lietuvį, aktyviausią mokyklą ir vyriausią dalyvį.
Vyriausio dalyvio nominaciją laimėjo Adelė Sipkuvienė. Geriausiai Konstituciją išmanančiu pasaulio lietuviu išrinktas Tomas Sadauskas iš Belgijos.
Geriausiai Konstituciją išmanančiais moksleiviais šiemet tapo Elada Zažeckytė (5–6 klasių kategorijoje), Matas Zabulis (7–8 klasių kategorijoje), Marija Ūla Bružaitė (9–10 klasių kategorijoje) ir Tomas Preibys (11–12 klasių kategorijoje).
Aktyviausiai dalyvavusia mokykla tituluota Radviliškio Lizdeikos gimnazija.
Laimėtojams bus įteikti Teisingumo ministerijos įsteigti prizai bei specialus projekto globėjo, prezidento, įsteigtas prizas.
Konstitucijos egzaminas rengiamas spalio 25-ąją minint Konstitucijos dieną, kai 1992 metais Lietuvos piliečiai referendume priėmė dabartinę šalies Konstituciją.
