Prezidentūroje sužibo Kalėdų eglė: Nausėdos ją įžiebė kartu su šimtais vaikų

Baltoji salė buvo kupina vaikiško džiaugsmo. Kartu su šimtais mažųjų pirmoji šalies pora Prezidentūroje įžiebė pagrindinį Kalėdų simbolį.
„Manau, 10 iš 10 – graži eglutė“, – teigė pašnekovas.
„Rankų darbo viskas padaryta“, – sakė pašnekovė.
Vaikai – pastabūs, kai kurie vienos puošmenos pasigedo.
„Kiek mačiau, žvaigždės nėra pačiame viršuje“, – šnekėjo pašnekovė.
Prezidentinė eglė kasmet skirtinga. Žaisliukus pačios pagamina įvairios bendruomenės.
„Buvom rudenį Niujorke, tai mūsų jau klausinėjo, kokia bus tema, gal išduosite temą“, – pasakojo pirmoji šalies pora.
Šiemet čia sutūpė pelėdos ir apuokai.
„Turbūt pats gražiausias dalykas, kurio norėtųsi ateinančiais metais visoms šeimoms, visiems žmonėms palinkėti – išminties, žinių, susiklausymo, dialogo metų. Pelėdos, apuokai – magiški, jie atneša daug stebuklingų dalykų“, – kalbėjo Diana ir Gitanas Nausėdos.
Dalis vaikų atvažiavo iš atokių Lietuvos kampelių, tad prezidentą matė pirmą kartą.
„Aš nustebintas – ir Punskas, ir Suvalkai, ir Ryga net. Jau nekalbant apie įvairius Lietuvos kampelius – Rokiškį, Kretingą“, – sakė pirmoji šalies pora.
Kalėdinių žaisliukų akcija – ponios D. Nausėdienės idėja, bet šįkart apsiėjo be jokių kalbų. Tam, kad Kalėdų Senelis apsilankytų ir per tikrąsias Kalėdas, vaikai žino, ką daryti.
„Gerai mokytis, būti geriems, klausyti tėvelių“, – pasakojo mergaitės.
„Man labai patinka LEGO rinkiniai“, – teigė berniukas.
Paklaustas, ar rašys laišką Kalėdų Seneliui, atsakė: „Taip, gal du laiškus parašysiu.“
„Kai arčiausiai Kalėdos būna, tada statome ir puošiame, nes tada tas momentas, kai reikia puošti ir statyti eglutes“, – šnekėjo mergaitė.
Prezidentūroje eglutė jau įžiebta, bet į savo namus Nausėdos kalėdinės dvasios įsileisti dar neskuba.
„Lauke lemputes jau pakabinome, paprastai eglutę stengiamės namuose pastatyti likus dviem savaitėms. Šiek tiek per anksti statant, paskui truputį lyg ir priblėsta tas įspūdis“, – nurodė Diana ir Gitanas Nausėdos.
Šeštadienį Katedros aikštėje bus įžiebta ir pagrindinė šalies eglė.
