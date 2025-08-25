Prieš mokslo metų pradžią mokytoja paskelbė bado akciją

Anot Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS), ši sąjunga gimnazijoje veikia nuo 2010 metų.
„Ilgus metus bendruomenėje vyravo bendradarbiavimas ir pagarba, tačiau pradėjus vadovauti naujam direktoriui Evaldui Ulevičiui situacija radikaliai pasikeitė. Administracija ėmėsi konfrontacijos su profesine sąjunga, o didžiausias spaudimas nukreiptas prieš jos pirmininkę“, – rašoma išplatintame pranešime.
Pasak LŠDPS, daugiau nei dvejus metus E. Navickienė patiria psichologinį smurtą. Kovo 17 d. Darbo ginčų komisija sprendimu konstatavo, kad gimnazijos vadovo veiksmai „žemina ieškovės garbę ir orumą, menkina ją psichologiškai, ji jaučiasi engiama, patiria darbe nuolatinę įtampą ir spaudimą, yra perdėtai stebima ir kontroliuojama. Tokie darbdavio veiksmai rodo akivaizdžią ir tikslingą darbdavio taikomą diskriminaciją.“
Komisija taip pat pažymėjo, jog darbdavio veiksmai buvo nukreipti prieš E. Navickienę kaip LŠDPS narę bei profesinės organizacijos pirmininkę. Vis dėlto LŠDPS akcentavo, kad nepaisant šių išvadų, situacija mokykloje nepasikeitė.
„Liūdniausia tai, kad Švietimo ministerija neturi įgaliojimų savivaldybės merui, į kurį buvo kreiptasi daugybę kartų, tačiau jokios pagalbos nesulaukta. Nepalanki atmosfera kenkia ne tik man, bet ir visai gimnazijos bendruomenei – mokytojai į darbą eina su nerimu, pasitinkant rugsėjo 1-ąją tvyro slogios nuotaikos“, – sakė E. Navickienė.
Mokytoja pabrėžė, kad bado akcija yra paskutinė galimybė atkreipti dėmesį.
„Vykdau akciją dėl diskriminacijos darbe kaip LŠDPS Kalvarijos gimnazijos profesinės organizacijos pirmininkė. Vien dėl to, kad gyniau profesinės sąjungos narių interesus, diskriminacija pradėta taikyti ir prieš mane asmeniškai. Direktorius ignoruoja kolektyvinės sutarties nuostatas, jau trečią kartą šiais metais bando mane atleisti, o įstaigos lėšos leidžiamos teismams – šiuo metu jų yra net šeši“, – teigė ji.
LŠDPS paragino Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, savivaldybę ir visuomenę nedelsiant reaguoti.
„Mokytojos bado akcija yra ne tik skausmingas šauksmas dėl patiriamos neteisybės – tai aiškus perspėjimas visai švietimo sistemai, jog psichologiniam smurtui ir autoritarinėms praktikoms mokyklose neturi būti vietos“, – pažymėjo sąjunga.
Akcija prasidėjo nuo 8 val., Basanavičiaus g. 16, Kalvarijos gimnazijos kieme.
