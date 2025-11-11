Profsąjungos įspėja: Lietuva gali likti be pareigūnų

Jau 28 metus policijoje dirbanti Enida Adomaitienė sako, kad išeiti į pensiją gali bet kuriuo metu.
„Vis daugiau pareigūnų kalba, kad planuoja palikti tarnybą“, – sakė Vilniaus policijos pareigūnė.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Pasak moters, krūviai dėl kolegų trūkumo yra dideli.
„Visi džiaugėmės išgirdę, kad gausime apie 400 eurų kompensaciją, tačiau nusivylėme, kad sprendimas keičiamas“, – pridūrė ji.
Ankstesnė G. Palucko Vyriausybė galintiems į pensiją išeiti pareigūnams žadėjo 400 eurų priedą, tačiau dabartiniame biudžete liko vos 300. Taip pat žadėta kasmet septyniais proc. kelti pareigūnų algas, o dabar liko vos keli.
„Su pareigūnais buvo žodinis susitarimas“, – tvirtino biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas.
„Pareigūnams, manau, nesvarbu, ar susitarimai buvo raštu, ar žodžiu“, – kalbėjo Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė.
Profesinės sąjungos savo ruožtu ragina valdžią susimąstyti.
„Paskutinį kartą tokį pareigūnų pasipiktinimą mačiau 2009 metais, kai buvo krizė. Dabar nuotaikos yra labai panašios“, – aiškino L. Soščekienė.
Paskutinį kartą tokį pareigūnų pasipiktinimą mačiau 2009 metais, kai buvo krizė
Į pensiją jau dabar išeiti gali trečdalis visų policininkų, ugniagesių, pasieniečių, kalėjimų prižiūrėtojų. Daug jų, pasak profesinių sąjungų, tikrai tai padarys. O policijos generalinis komisaras įspėjo, kad kitąmet tarnybą gali palikti 300–400 policininkų.
„Manau, kad ši grupė pareigūnų darbdaviams bus pakankamai paklausi“, – tikino Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė.
„Vidaus reikalų ministras neapgynė savo srities interesų“, – komentavo konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
Konservatoriai savo ruožtu registravo biudžeto pataisas, kuriomis papildomai prašoma vidaus reikalų sistemai skirti 52 mln. eurų, nes esą ministras nesiima veiksmų.
„Aš jam aiškiai pasakiau, kad surinktų tuos popierius nuo stalo ir eitų pas finansų ministrą. Derėkitės iš naujo, nes biudžetas, kurį atnešėte, kiauras. Prarasime kitais metais labai daug pareigūnų“, – neslėpė konservatorių pirmininkas.
Pasak pareigūnų profsąjungų, kitų metų biudžete gali trūkti mažiausiai 150 mln. eurų. Tačiau, pasak Vladislavo Kondratovičiaus, papildomai reikia rasti 40 mln. eurų.
„Kitų metų biudžetas didesnis nei buvo šiais metais. Tos tendencijos ir garantijos, kurias pareigūnai turėjo, yra išlaikomos“, – teigė jis.
Tuo tarpu Seimo pirmininkas Juozas Olekas žada ieškoti pinigų.
„Svarbus kiekvienas euras. Jei atsiras tokia galimybė, pinigai bus skirti“, – kalbėjo politikas.
Tačiau pinigus skirstantys kolegos Seimo pirmininko optimizmo nepalaiko.
„Valstybė neturi pinigų maišo. Vadinasi, jei kažkam reikia duoti, tai iš kažko reikia ir paimti“, – neslėpė A. Sysas.
Skaičiuojama, kad Lietuvoje trūksta maždaug 1,5 tūkst. policininkų, 1 tūkst. ugniagesių ir daug kitų pareigūnų.
(be temos)