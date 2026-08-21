Prokurorai atsisakė reikalavimo LRT žurnalistei atskleisti informacijos šaltinį

Kaip pranešė visuomeninis transliuotojas, šis sprendimas penktadienį priimtas Kauno apygardos prokurorės Sigitos Blum.
„Sujungus ikiteisminius tyrimus, tyrimą organizuojančiam prokurorui įvertinus ikiteisminių tyrimų metu surinktus duomenis, pakitus disponuojamų duomenų apimčiai ir turiniui, atsisakoma realizuoti proceso sprendimą – įpareigojimą viešosios informacijos rengėją atskleisti informacijos šaltinį“, – nurodoma prokurorės sprendimo išvadoje.
Tuo metu Kauno apygardos prokuratūros atstovė spaudai Milda Rimkė portalui „15min“ nurodė, jog generalinės prokurorės pavaduotojo sprendimu, siekiant užtikrinti kuo greitesnį ir išsamesnį galimai padarytos nusikalstamos veikos ištyrimą minėtam ikiteisminiam tyrimui pavesta organizuoti ir vadovauti Kauno apygardos prokuratūrai.
Iki šiol buvo atliekami du atskiri ikiteisminiai tyrimai – vienas Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūroje, kitas Kauno apygardos prokuratūroje.
Penktadienį jie sujungti į vieną ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimo, taip pat atskleidimo ir panaudojimo bei ikiteisminio duomenų atskleidimo be leidimo.
M. Rimkė portalui teigė, kad ikiteisminis tyrimas pradėtas gavus pranešimą apie galbūt padarytą nusikalstamą veiką.
Kaip rašė BNS, penktadienį LRT buvo apskundusi Šiaulių apylinkės prokuratūros nutarimą, kuriuo visuomeninis transliuotojas įpareigotas pateikti duomenis, susijusius su portale LRT.lt paskelbto straipsnio rengimu ir galinčius atskleisti žurnalisto informacijos šaltinio paslaptį.
Teisėsaugos institucijos kreipėsi dėl 2026 metų liepos 12 dieną portale paskelbto straipsnio „14-metės skundas dėl priekabiavimo sulaukė darbuotojų pastabos: rengiasi per seksualiai“, prašydamos pateikti informaciją apie straipsnio inicijavimą, informacijos gavimo aplinkybes bei kitus su publikacijos rengimu susijusius duomenis.
Vėliau LRT buvo pateiktas Šiaulių apylinkės prokuratūros nutarimas, patvirtintas Šiaulių apylinkės teismo, kuriuo reikalaujama pateikti visus duomenis, teisėsaugos vertinimu būtinus atliekamam ikiteisminiam tyrimui.
LRT vertinimu, Visuomenės informavimo įstatymas numato, kad įpareigoti atskleisti informacijos šaltinį arba taikyti priemones, kuriomis siekiama jį atskleisti, teismas gali tik motyvuotu sprendimu, kai tai būtina dėl gyvybiškai svarbių ar kitų ypač reikšmingų visuomenės interesų, o kitomis priemonėmis reikiamos informacijos gauti nėra galimybės arba jos jau yra išnaudotos.
LRT taip pat pabrėžė, jog nebuvo surengtas žodinis bylos nagrinėjimas, į kurį būtų pakviesti ir savo argumentus galėtų pateikti LRT atstovai bei žurnalistas, kurio surinkta informacija yra susijusi su nagrinėjamu klausimu.
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