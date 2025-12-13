Protestai tęsis: mes nesutinkame tylėti

Žurnalistų profesionalų asociacija ir Kultūros asamblėja žada trijų dienų protestą prie Seimo ir keturių dienų protestą prie Prezidentūros. Didysis protestas prie Seimo planuojamas trečiadienio vakarą.
„Mes nesutinkame tylėti ir leisti mūsų valstybės ir nepriklausomos žiniasklaidos pamatus griauti tyliai. Nematome kito kelio kaip rinktis į tęstinius protestus prie Seimo“, – feisbuke šeštadienį rašė Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė.
„Kitos savaitės antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį kiekvieną vakarą nuo 18 val. kviečiame ateiti prie Seimo. Jei negalite prisijungti visomis dienomis, labai svarbu, kad ateitumėte gruodžio 17 d. nuo 18 val. Tai – LRT įstatymo priėmimo išvakarės“, – teigė ji.
Pasak B. Davidonytės, iš Nepriklausomybės aikštės visas dienas nuo ryto savo laidas transliuos LRT radijas, aikštėje bus degami laužai. Reikalaujant prezidento veto, nuo antradienio iki penktadienio prie Prezidentūros S. Daukanto aikštėje stovės instaliacija „Bestuburių oro žmogeliukų parkas“.
Savo protestą ketvirtadienį atnaujino ir LRT žurnalistai bei darbuotojai Seimui skubos tvarka pradėjus svarstyti pataisas, leidžiančias lengviau atleisti LRT generalinį direktorių.
Tiek LRT, tiek asociacija teigia, kad skubiai ir be išsamaus aptarimo su bendruomene teikiami projektai kelia grėsmę visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui, žiniasklaidos laisvei.
Pataisomis, kurias po pateikimo palaikė valdantieji socialdemokratai, „valstiečiai“ ir „aušriečiai“, siūloma nustatyti, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš dvylikos, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš dvylikos tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Dėl grėsmės žodžio laisvei praėjusią savaitę surengtame mitinge prie Seimo dalyvavo apie 10 tūkst. žmonių.
