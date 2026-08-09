Per pusmetį Lietuvoje gimė beveik 2 tūkst. mažiau vaikų

Šiemet civilinės metrikacijos skyriuose užregistruota beveik 10,6 tūkst. Lietuvoje gimusių vaikų, kai pernai tuo pačiu metu šis skaičius siekė 12,6 tūkst.
Berniukų registruota daugiau nei mergaičių – 4,2 tūkst. berniukų ir kiek daugiau nei ir 4 tūkst. mergaičių. Pernai per pirmąjį pusmetį buvo registruota 6,3 tūkst. mergaičių ir 6,2 tūkst. berniukų.
Daugiausia gimusių vaikų šiemet užregistruota Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje – 2,2 tūkst., Kauno miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje – 896, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje – 487.
Apie vaiko gimimą turi būti pareikšti per tris mėnesius nuo jo gimimo dienos.
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