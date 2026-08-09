 Per pusmetį Lietuvoje gimė beveik 2 tūkst. mažiau vaikų

Per pusmetį Lietuvoje gimė beveik 2 tūkst. mažiau vaikų (Atnaujinta)

2026-08-09 01:10
ELTOS inf.

Pirmąjį metų pusmetį Lietuvoje gimė beveik 2 tūkst. mažiau vaikų nei per tą patį laikotarpį pernai, pranešė Teisingumo ministerija.

<span>Per pusmetį Lietuvoje gimė beveik 2 tūkst. mažiau vaikų</span>
Per pusmetį Lietuvoje gimė beveik 2 tūkst. mažiau vaikų / O. Gurevičiaus/ELTOS nuotr.

Šiemet civilinės metrikacijos skyriuose užregistruota beveik 10,6 tūkst. Lietuvoje gimusių vaikų, kai pernai tuo pačiu metu šis skaičius siekė 12,6 tūkst.

Berniukų registruota daugiau nei mergaičių – 4,2 tūkst. berniukų ir kiek daugiau nei ir 4 tūkst. mergaičių. Pernai per pirmąjį pusmetį buvo registruota 6,3 tūkst. mergaičių ir 6,2 tūkst. berniukų.

Daugiausia gimusių vaikų šiemet užregistruota Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje – 2,2 tūkst., Kauno miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje – 896, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje – 487.

Apie vaiko gimimą turi būti pareikšti per tris mėnesius nuo jo gimimo dienos.

Šiame straipsnyje:
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Lietuva

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