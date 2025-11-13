Raminta Popovienė susitiks su LŠDPS atstovais: aptars pedagogų darbo užmokesčio kėlimo klausimą

„Turime tą šakos susitarimą su keturiomis pagrindinėmis profsąjungomis, kuriame yra numatytas susitarimas dėl darbo užmokesčio (kėlimo – ELTA), o su A. Navicko vadovaujama profesine sąjunga mes neturime tokio susitarimo, kuriame būtent būtų numatyta, kad mes turime derintis dėl darbo užmokesčio, bet, žinoma, mes bendradarbiaujame kitais klausimais“, – trečiadienį žurnalistams sakė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) vadovė.
„Ketvirtadienį sutarėme susitikti, ir tada bandysime išklausyti jų reikalavimų, jų pasiūlymų, nes jų pasiūlymas, jiems tinkamas, kaip ir buvo nuo sausio mėnesio mokytojų algas kelti 5 proc., kas buvo siūlyta Finansų ministerijos. Tai tiesiog bandysime kalbėti ir ieškoti to sutarimo ir kompromiso“, – akcentavo ji.
Apie planuojamą susitikimą buvo paskelbta dar praėjusios savaitės pabaigoje, kai A. Navickas pareiškė, jog jo vadovaujama profsąjunga lapkričio viduryje ketina rengti mitingą.
A. Navicko vadovaujamos LŠDPS nepasitenkinimas kilo dėl to, kad ŠMSM su Lietuvos švietimo ir mokslo profesine sąjunga (LŠMPS) susitarė nuo kitų metų rugsėjo mokytojų algas kelti 11,5 proc. ir taip esą sulaužė pedagogų bendruomenei duotą pažadą.
Tiesa, ministrė tuomet pažymėjo, jog kolektyvinės šakos sutartyse su A. Navicko vedama profsąjunga ir su kitomis keturiomis profsąjungomis yra numatyti skirtingi pedagogų darbo užmokesčio didinimo principai.
ELTA primena, kad pernai atnaujintoje šakos sutartyje numatoma pedagogų atlyginimus iki 2028 m. didinti 5 proc. daugiau nei prognozuojamas vidutinis darbo užmokesčio augimas. Kitąmet, pagal kolektyvinę sutartį, mokytojų atlyginimai turėtų augti 7,65 proc. Tačiau Vyriausybės pateiktame 2026 m. biudžeto projekte buvo siūloma, kad mokytojų atlyginimai didėtų tik 5 proc.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė teigė, kad bus laikomasi kolektyvinėje sutartyje iškeltų reikalavimų.
Naujausi komentarai