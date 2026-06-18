Rita Tamašūnienė ragina ieškoti sprendimų, užtikrinant sklandų „Liteko“ veikimą

Taip ji kalbėjo susitikusi su teismų, prokurorų, advokatų ir kitų institucijų atstovais aptarti problemų, kilusių po naujosios Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ paleidimo bei užtikrinti sklandžią komunikaciją kartu ieškant sprendimų.
„LITEKO II veiklos sutrikimai šiandien daro tiesioginę įtaką teismų, prokuratūros, advokatų ir kitų institucijų darbui. Kai stringa dokumentų pateikimas, registravimas ir bylų administravimas, kyla rizika sklandžiam teisingumo vykdymui, žmogaus teisių užtikrinimui teisingumo procese, duomenų saugai ir procesinių terminų laikymuisi. Todėl tikimės sprendimų“, – išplatintame pranešime ketvirtadienį pabrėžė R. Tamašunienė.
„LITEKO II turi veikti patikimai, o visi sistemos naudotojai privalo gauti aiškią informaciją, kokia bus darbų seka, kaip bus sprendžiamos pasekmės. Taip pat būtina stiprinti komunikaciją su kitomis institucijomis“, – teigė ministrė.
Kaip nurodoma pranešime, susitikimo metu sutarta užtikrinti nuolatinę, operatyvią ir skaidrią komunikaciją su visomis institucijomis bei teismų paslaugų naudotojais.
Teisingumo ministerija akcentavo, jog yra pasirengusi aktyviai bendradarbiauti ir telkti reikalingą pagalbą, siekiant kuo greičiau stabilizuoti situaciją.
Taip pat buvo sutarta tęsti nuolatinę situacijos stebėseną ir glaudų tarpinstitucinį bendradarbiavimą, kad „Liteko“ veikimas būtų kuo greičiau atkurtas visa apimtimi, o teismų sistemos darbas vyktų be trikdžių.
BNS rašė, jog advokatų taryba ketvirtadienį kreipėsi į Teisėjų tarybą ir Nacionalinę teismų administraciją dėl neveikiančios teismų informacinės sistemos „Liteko“ ir ragina viešai pateikti informaciją apie trikdžių šalinimo terminus ir tolesnį teismų darbo organizavimą.
Anot jų, praėjusių metų Lietuvos teismų veiklos ataskaitos duomenimis, per 2025 metus Lietuvos teismai išnagrinėjo 193 tūkst. bylų, o net 93 proc. civilinių ir administracinių bylų buvo tvarkomos būtent elektronine forma.
Kaip anksčiau rašė BNS, „Liteko“ sistema susiduria su trikdžiais nuo pat jos atnaujinimo birželio pradžioje. Dėl to Teisėjų taryba rekomenduoja procesinius dokumentus teikti kitais būdais.
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