Robertas Kaunas: turime problemą

„Šiuo metu mes turime tokią problemą, kad Rusija nepasikeis. Reiškia, mes, kaip NATO organizacija, turime gebėti kovoti ir duoti lygiavertį atsaką toje pilkojoje zonoje, tose grėsmėse, kokiose mes šią dieną esame“, – žurnalistams trečiadienį sakė R. Kaunas.
Paklaustas, kodėl Aljansas dėl drono incidento Leipcigo oro uoste neaktyvavo ketvirtojo straipsnio, numatančio konsultacijas su sąjungininkais, ministras teigė, kad Vokietija aiškiai įvardijo Rusiją kaip agresorių.
„Ir kadangi tai yra bandymas atlikti teroristinį veiksmą, nepabijokime Rusijos pavadinti teroristine valstybe“, – pažymėjo R. Kaunas.
Jo teigimu, NATO karinė jėga turi būti aiškiai matoma Rusijai nepasiekiant savo tikslų kare Ukrainoje ir dėl to bandant įbauginti Ukrainos rėmėjas Europoje.
„NATO šalys vis garsiau ir aiškiau tai įvardija, mato, todėl NATO šalys turi parengti ir vieningą NATO aljanso atsaką į tokias grėsmes“, – sakė krašto apsaugos ministras.
Šiuo metu mes turime tokią problemą, kad Rusija nepasikeis. Reiškia, mes, kaip NATO organizacija, turime gebėti kovoti ir duoti lygiavertį atsaką toje pilkojoje zonoje, tose grėsmėse, kokiose mes šią dieną esame.
Taip jis kalbėjo po to, kai Vokietija antradienį apkaltino Rusiją rugpjūčio pradžioje strateginiame Leipcigo oro uoste bandžius surengti hibridinę ataką, panaudojant droną su sprogmenimis, ir paskelbė apie diplomatines atsakomąsias priemones.
NATO, Europos Sąjungos (ES), Lietuvos vadovai Berlynui žadėjo visišką solidarumą po šio neįprasto politinio pareiškimo. Vokietija iki šiol susilaikydavo nuo tiesioginių kaltinimų Rusijai, kalbėdama tik apie galimą „užsienio valstybių“ įsitraukimą.
ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas (Kaja Kalas) antradienį sakė, kad vis įžūlesni Rusijos bandymai destabilizuoti Europą didina kraujo praliejimo riziką.
Pakurstydamas susirūpinimą dėl Rusijos ketinimų, Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) vadovas Johnas Ratcliffe'as (Džonas Ratklifas) praėjusią savaitę apsilankė Maskvoje, anot žiniasklaidos, įspėdamas Rusiją nepulti jokios NATO šalies.
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