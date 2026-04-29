Ruginienė po išpuolio mokykloje: tai reikalauja mūsų visų indėlio ir dėmesio

„Tai tikrai sukrečiantis įvykis. Neabejotinai tai parodo, koks yra svarbus saugumas mūsų švietimo įstaigose. Saugumas negali būti savaime suprantamas, jis reikalauja mūsų visų indėlio ir dėmesio“, – trečiadienį žurnalistams sakė I. Ruginienė.
„Nuoširdžiai linkiu stiprybės šeimoms, kurios patyrė smurtą. Manau, kad mes, kaip visuomenė, turime susitelkti ne tik į tam tikrus pagalbos įrankius, bet ir dar daugiau prisidėti prie mūsų vaikų emocinės būklės, psichologinių pagalbos priemonių“, – kalbėjo ji.
Vyriausybės vadovės teigimu, svarbu atkreipti dėmesį ir į „patyčių kultūrą socialinėje erdvėje“.
„Mes, kaip suaugusieji, kartais nepastebime, kaip tai daro įtaką didžiulę ir mūsų vaikams. Ateityje, siekiant išvengti tikrai skaudžių incidentų tarp mūsų vaikų, pirmiausia pavyzdį turime rodyti mes. Pirmiausia, skirdami didesnį dėmesį savo vaikams, rodydami pagarbą vienas kitam, puoselėdami ir skatindami bendrystę, susivienijimą ir tai perkeldami mūsų vaikams“, – dėstė I. Ruginienė.
„Dabar reikia daugiau palaikymo, susitelkimo ir prevencinių priemonių, kad ateityje tokių atvejų išvengtume“, – pridūrė ji.
Kaip rašė BNS, antradienį ryte Marijampolėje, „Sūduvos“ gimnazijoje, 2009 metais gimęs moksleivis peiliu sužalojo tris moksleivius.
Nukentėjusieji, suteikus medicinos pagalbą ligoninėje, išleisti gydytis ambulatoriškai.
Kauno apygardos prokuroras Darius Jakutis antradienį žurnalistams sakė, kad tęsiant tyrimą nusikalstamų veikų kvalifikacija gali keistis, tai priklausys nuo teismo medicinos specialistų išvadų. Šiuo metu ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
Prokuroro teigimu, artimiausiu metu turėtų būti apsispręsta dėl kardomosios priemonės įtariamajam.
D. Jakučio duomenimis, merginoms smogta „bent po keletą“ kartų, vaikinui – „panašu, tik vieną“, tačiau tai nebuvo gyvybei pavojingos kūno vietos – nugaros sritis, petys, ranka.
Mokyklos direktorė Audronė Vaičiulienė BNS sakė, kad įtariamasis turi psichologinių sutrikimų.
Išpuolio motyvų teisėsauga antradienį dar negalėjo pasakyti.
Panašus įvykis pirmadienį užfiksuotas Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje, kai moksleivis klasiokams galbūt grasino peiliuku.
