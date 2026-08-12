Ruginienė pratrūko: mano pykčiui ir nusivylimui nėra ribų

„Aš manau, kad turime grįžti prie diskusijų apie registrą, ir tikrai žmonės, padarę tokio lygio nusikaltimus, turi būti viešai įdėti į registrą. Bet kartu turime nepamiršti, kad mes visapusiškai turime apsaugoti aukas, nes tai, kad mūsų smalsumui nėra ribų ir mes norime sužinoti nusikaltėlių pavardes, bet kartu ir naršome giliau, ir ieškome aukų pavardžių – tai gali turėti neigiamų pasekmių“, – trečiadienį žurnalistams prie Vyriausybės sakė I. Ruginienė.
„Mano pykčiui ir nusivylimui nėra ribų. Čia normaliai, sveikai, ramiai reaguoti į tokias situacijas tikrai negali. (...) Šokiravo mane ir nuvylė visuomenės toleravimas būtent tokių atvejų. Mažose bendruomenėse akivaizdu, kad buvo žinoma, kas vyko ir kaip vyko. Tai, kad visuomenė tiesiog tylėjo ir slėpė už uždarų durų, ir niekas nesugebėjo padėti aukoms, tai atrodo nepriimtina“, – pabrėžė ji.
Čia normaliai, sveikai, ramiai reaguoti į tokias situacijas tikrai negali.
Seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamų kunigų tapatybes antradienį atskleisti atsisakė tiek Generalinės prokuratūros, tiek Vilniaus arkivyskupijos atstovai. I. Ruginienės teigimu, kaltinamųjų pavardės turėtų būti paviešintos, tačiau visuomenė neturėtų aiškintis, kas buvo jų aukos.
„Manau, tikrai taip (kad kaltinamųjų tokiais nusikaltimais dvasininkų pavardės turi būti paviešintos – BNS), su ta sąlyga apsaugant aukas ir aukų pavardes. Ir čia mes, kaip visuomenė, turime pabūti rimties būsenoje ir susitelkti, kad apsaugotume tuos žmones, kurie nukentėjo nuo tokių neteisėtų veiksmų“, – sakė ministrė.
„Visi susitarkime visuomenėje, kad absoliučiai netoleruojame tokių atvejų. Ir jeigu tik yra bent mažiausias signalas, mes turime pranešti. Ir tam turime ne tik teisėsaugos institucijas, kurios dirba puikiai, bet turime ir pagalbos priemonių“, – nurodė ji.
Be kita ko, I. Ruginienė teigė, kad dvasininkų bendruomenė turėtų „pasakyti tvirtą savo žodį, kaip iš tikrųjų jie vertina tą situaciją“, nes ji „didelio atsiprašymo“ negirdėjo.
„Man atrodo, kad Bažnyčia turi turbūt padaryti labai rimtas išvadas. Pasitikėjimas Bažnyčia tikrai susvyravo, ir čia turėtų būti pirmas žingsnis – aiškiai pasakyti, kad Bažnyčia netoleruoja ir prisiima atsakomybę, imasi griežtų veiksmų ir deda visas pastangas, kad tokie atvejai nesikartotų, nes taip neįmanoma. Jau metai po metų vis nauji ir nauji tokie atvejai“, – akcentavo ministrė.
Kaip rašė BNS, teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus.
Vienas kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis, fiksuoti 34 nusikalstami epizodai, nusikaltimai daryti 23 metus – nuo 2002 metų iki 2025 metų, jo byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.
Kitoje Vilniaus miesto apylinkės teismui perduotoje byloje dar vienas kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija, šioje byloje nukentėjusiųjų nėra.
Naujienų portalo „Delfi“ ir „Liteko“ teismų tvarkaraščių sistemos duomenimis, kaltinamieji yra atitinkamai Tadas Švedavičius ir Ryšardas Peciunas.
Vilniaus arkivyskupija teigia apie galimai nusikaltusius kunigus sužinojusi iš prokuratūros, šiai pradėjus ikiteisminį tyrimą. Tuomet dvasininkai buvo nušalinti, jų atžvilgiu pradėti ir kanoniniai tyrimai.
(be temos)
(be temos)