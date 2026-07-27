Ruginienė: švietimo įstaigoms bus atnaujintas reagavimo į galimą smurtą algoritmas

„Yra visas sąrašas priemonių, kurias ruošiame. Mes priėjome prie vieningos nuomonės, kad turi būti paprastas vaikams suprantamas algoritmas atpažinimo ir kur kreiptis. Nes yra kur kreiptis, bet nežinome“, – žurnalistams sakė I. Ruginienė.
„Tai tokia bazinė, vaikams suprantama informacija turėtų būti ant vienlapio visose įstaigose išplatinta. Kiekviename mokyklos kabinete, sveikatos priežiūros įstaigose. Mes per savo pavaldžias įstaigas, kur yra vaikai, galime turėti vizualią informaciją, kad vaikai nebijotų pranešti, kad jie suprastų, kad tai yra netinkamas elgesys ir žinotų, kam tą pasakyti“, – teigė ministrė.
Taip ji kalbėjo pirmadienį po tarpinstitucinio pasitarimo, kuriame po pastarųjų nepilnamečių smurto įvykių šalyje svarstytos papildomos apsaugos priemonės.
Kaip rašė BNS, liepos viduryje Marijampolėje, Poezijos parke, bendraamžių buvo sumušta nepilnametė mergina.
Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo, įrašas su smurtiniais vaizdais prieš nepilnametę tą patį vakarą paplito socialiniuose tinkluose.
Šiuo metu dėl incidento atliekamas ikiteisminis tyrimas.
Balandžio pabaigoje taip pat Marijampolėje, „Sūduvos“ gimnazijoje, 2009 metais gimęs moksleivis peiliu sužalojo tris moksleivius.
Kiek anksčiau panašus įvykis fiksuotas ir Vilniaus Simono Daukantos progimnazijoje, kai moksleivis klasiokams grasino kišeniniu peiliuku.
Tuo metu Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Alina Jakavonienė teigė, jog vis dar viena didžiausių valstybės ir visų institucijų spragų yra mažas dėmesys prevencijai.
„Visų pirma, visos institucijos, įstaigos veikia po atvejo, tai yra reakcija į tam tikrą įvykį, kuris sukrečia visuomenę ir pagrįstai sukrečia visuomenę. Tačiau valstybėje trūksta prevencinių ir efektyvių priemonių paaugliams, vaikams, kurie pasižymi smurtiniu elgesiu, netinkamu elgesiu“, – teigė kontrolierė.
„Tai yra ir šeimos, ir bendruomenės, ir visos aplinkos, kurioje yra vaikas. Vaiko elgesys neatsiranda savaime. Jis ateina iš ryšio nebuvimo, iš nepakankamo ryšio su tėvais, su aplinka ir taip pat labai dažnai su paties vaiko patiriamais neigiamais išgyvenimais, kurie būna jo artimoje aplinkoje arba mokykloje“, – kalbėjo A. Jakavonienė.
Anot jos, vien baudžiamosios atsakomybės amžiaus kartelės mažinimas problemos neišspręstų, jei kartu nebūtų stiprinama prevencija, pagalba vaikams, jų šeimoms ir bendruomenėms.
Ministrė taip pat pridūrė, jog nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės amžiaus kartelės mažinimas šiuo metu nebūtų veiksmingiausia priemonė.
„Visada galima eiti bausmių keliu ir tai nebūtinai yra pats blogiausias kelias, bet daug daug svarbesnė yra profilaktika. Daug daug svarbiau, ką mes iki tų 14 ar 16 metų įdedame į vaiką“, – teigė ji.
I. Ruginienė teigė, kad kitą savaitę atskirame tarpžinybiniame pasitarime bus aptarta, kaip institucijos turėtų reaguoti ir į seksualinio smurto prieš nepilnamečius atvejus, įskaitant incidentą Gruzdžių vaikų socializacijos centre.
Pasak ministrės, seksualinis smurtas negali būti toleruojamas jokioje aplinkoje, todėl svarbiausia – paskatinti aukas kalbėti ir užtikrinti joms visapusišką pagalbą.
„Apie ką šiandien kalbam? Apie tai, kad tiktai kažkas išdrįsta pasisakyti, o koks puolimas: pati kalta arba prisigalvoja, meluoja, pažiūrėkite, vaikas yra sunkaus elgesio, su problemomis, tikrai čia yra netiesa. Pradedam nuo neigimo, bet ne nuo situacijos aiškinimosi. Tai visada tokiais atvejais reikia padrąsinti auką kalbėti ir aiškintis situaciją“, – sakė I. Ruginienė.
BNS rašė, jog praeitą savaitę pranešta apie darbuotojo priekabiavimo prie paauglės atvejį Gruzdžių socializacijos centre.
Įstaiga dėl incidento atlieka vidinį tyrimą, kuris turėtų parodyti, kodėl nesilaikyta informavimo apie įvykius tvarkos. Tuo metu teisėsauga yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą.
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